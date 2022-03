Sophie Marceau poserer toppløs deler internettbrukere

Folk og kongefamilien

Det siste bildet av den franske skuespillerinnen var ikke enig med alle.

Naturlig som varemerke. I en alder av 55, Sophie Marcios magasins nye «Cover Girl» Hun. Han snakker åpent om sitt forhold til den franske «favoritt 50»-kroppen og over tid.

Ubehag (er)

«Da jeg var 20, fortalte folk meg at jeg var hot eller sexy, det er så flaut for meg. Gjør hva som helst «, Han betror den den som anerkjenner eksistensen «Litt dårlig» Med sammentrekningene hans. Skuespillerinnen er umiddelbart enig «Veldig ydmyk» Og til tross for sitt lange og historielige liv, sliter hun fortsatt med å se seg selv på skjermen.