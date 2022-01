Sopran reagerer etter å ha mottatt drapstrusler fra en lærer som brukte bildet hans

I desember 2020 bestemte en lærer fra Yvelines seg for å koordinere filmen for å holde elevene hans interessert under SVT-kurset (Life and Earth Sciences). Sopran, Favoritt rapper Unge mennesker, opp til et kronologisk maleri. Avisen “Le Parisien” rapporterte at pommes fritesen også inneholdt bildet av en ape, noe som provoserte sinnet til en elevs far. Han fant forbindelsen mellom de to filmene rasistisk, så han møtte høyskoleadministrasjonen. I etterkant av dette møtet mottok forfatteren trusler på sosiale medier.

I dag forlater forfatteren Yvelines og ser tilbake på dette kapittelet: ” Jeg mistet alt, alt jeg hadde bygget i ti år, denne mannen stjal livet mitt, jeg var så redd

«Faren til hans tidligere elev ble av en domstol i Versailles dømt til seks måneders fengsel og 13 600 euro i erstatning for PR-tjeneste,» forklarer hun.

Sopran, som nylig ble invitert til “C à vous”-showet, kom tilbake til kontroversen: ” Dette er en uheldig historie. Du må alltid sette ting i deres kontekst: Når du ser på et bilde, stiller de fleste spørsmål til seg selv, fordi dessverre, i dagens samfunn, er alt blandet sammen. Denne historien forvrenger livet. I intervjuet forteller han at på skolen er det mange ungdommer i nabolaget som ikke identifiserer seg i lærebøker. Hun la meg ikke bare, Mbappé, var Josiane Balasko. Dette bildet er dessverre tatt fra miljøet. .