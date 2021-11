Sør-Afrika: Tidligere president Frederick de Clerk er død

«Tiden for forhandlinger er kommet,» kunngjorde han ved starten av en sesjon i parlamentet, og kunngjorde den betingelsesløse løslatelsen av ANC-leder Nelson Mandela, som hadde sittet i fengsel i 27 år, og opphevelsen av forbudet mot partier mot apartheid. .

Det var samtaler bak kulissene i noen år, men avgjørelsen førte til at det første flerpartivalget i landets seier ble holdt av Mandela fire år senere.

De to vant i fellesskap Nobelprisen i 1993 for “deres fredelige ødeleggelse av apartheid og deres innsats for å etablere et nytt demokratisk Sør-Afrika”.

FW De Klerk Tjue år senere frigjorde beslutningen hans hvite fra en «katastrofe», frigjorde dem fra deres «ensomhetsfølelse og skyldfølelse» og ga svarte tilgang til «verdighet og likhet».

“Verktøymann”

Han trakk seg i 1996 i prosessen etter valget etter å ha tjent to år som Nelson Mandelas visepresident, og kritiserte landets nye grunnlov for ikke å garantere hvite at de ville fortsette å dele makten. Året etter trakk han seg som leder av Nasjonalpartiet – historisk sett et rasistisk parti – og begynte å trekke seg tilbake fra det politiske liv.

Siden hans fødsel 18. mars 1936 har de Clerk alltid utviklet seg til afrikanske nasjonalistiske kretser, etterkommere av de første europeiske immigrantene som snakket et språk som stammer fra nederlandsk. Hans tante Susan var kona til den andre rasistiske statsministeren Hendrik Stridgdom og faren John var minister i fjorten år før han ble president i Senatet.

Det var helt naturlig at han forlot advokatstanden for å gå inn i parlamentet i 1972 og kjempe i Nasjonalpartiet fra jusstudiet.

I dette siste innlegget går han ut mot en stadig mer oppløftet ungdom, samtidig som han selv fortsetter å argumentere for hard raseskille.

Frederick de Clerk ble ansett som “tøff” og nær økonomiske sirkler, og påtvinget seg selv som leder for sitt parti og senere statsoverhode da PW Botha ble angrepet i 1989.

Nelson Mandela skrev i sin selvbiografi: “For oss er Mr. de Clerk ingenting.” “

“En pragmatiker”

ANC-lederen leser sin nye motstander fra fengselet: «Jeg forstår at han representerte et totalt brudd med sin forgjenger», konkluderte han. “Han var ikke en ideolog, men en pragmatiker, en mann som anså endring som nødvendig og uunngåelig.”

De Clerk, med skallet hode og klare øyne, ble angrepet av Mandelas «aristokrati» da han første gang møttes på kontoret hans i slutten av 1989, da han fortsatt var en fange av «hans stillhet og intensiteten han lytter med».

Han måtte kjempe hardt i sin egen leir for å akseptere slutten på hvit dominans i mer enn tre hundre år.

Paradoksalt nok har stiftelsen hans, opprettet i 2000, blitt en forsvarsmaskin for afrikanere over tid, mens FW de Klerk har kommet med en rekke erklæringer mot ANCs autoritet.

I 2012 fikk han friheten til å kritisere Nelson Mandela – en slags majestetisk forbrytelse i Sør-Afrika – som ifølge ham «ikke har bildet av den medfølende munken som er mest representert i dag», sa at han var hans beste fiende. . 1990-tallet var “brutale” og “urettferdige”.

Noen måneder senere rettferdiggjorde han politikken til Bondustans, regionale organisasjoner forbeholdt svarte under apartheid, og forsøkte senere å forklare at han var blitt misforstått.

I 2020, før han ba om unnskyldning, benektet han at rasisme var en forbrytelse mot menneskeheten og provoserte igjen en opphetet kontrovers.