Det sørkoreanske TV -nettverket MBC beklager grafikken som fulgte idrettsutøvere fra flere land under paraden under åpningsseremonien fredag.

Blant filmene som ble kritisert av publikum, var atomkraftverket ødelagt i Tsjernobyl da flaggbærerne i Ukraina kom inn. Også kom de haitiske idrettsutøverne som leste overskriften “Politisk situasjonståke over attentat mot president”.

Italia er symbolisert av bildet av pizza, bildet av El Salvador Bitcoin, den grafiske laksen i Norge og det rumenske teamet Tramula.

Ifølge reporter Rafael Rashid sa Sveriges scene at det var “utviklet land”, men stavet feil i “utviklet land” (선진국) og skrev “선지국”, som er koreansk deilig biffsuppe. MBC spesifiserte også BNP og vaksinasjonsrater for hvert land, og forvirret landets publikum.

MBC ga til slutt ut en formell unnskyldning og sa at det var “veldig lei meg” for den utilgivelige feilen.

“I dagens åpningsseremoni ble det brukt upassende bilder ved introduksjon av land som Ukraina og Haiti. Også upassende bilder og undertekster ble brukt for andre land. Vi beklager overfor seere i Ukraina og andre land.”

Etter at MBC åpnet seremonien, spredte skjermbilder av glyset -identifikatorene seg på sosiale medier, noe som gjorde “Tsjernobyl” og “nasjonal skam” til en trend på Twitter i Sør -Korea.

Dessverre gjorde MBC lignende feil i dommen under OL i Beijing 2008. På den tiden introduserte TV -nettverket Caymanøyene som et fristed for etablering av offshorefond, med Tsjad som introduserte “dødt hjerte i Afrika” og Zimbabwe “morderisk inflasjon”. Etter den hendelsen ble nettverket varslet av Korea Communications Standards Commission.

