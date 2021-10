Sør-Koreas president presenterer en spesiell og symbolsk melding til pave Frans under sitt besøk: Hva er det (video)

Sør-Koreas president Moon Jae-in presenterte en meningsfull spesialitet til pave Frans som mottok den i Vatikanet fredag. Dette symbolet er ikke annet enn et kors laget av piggtråd som brukes til å beskytte grensen mellom de to Koreaene. Plassert under et tre, ble det lille kristne korset brakt som gave til den suverene paven skapt ved å smelte den rustne piggtråden.

“Jeg håper vi kan smelte denne barrieren som skiller våre hjerter for alltid, akkurat som piggtråden og dens flekker smelter i ilden og blir et vakkert kors “, Moon Jay skrev en tale på spansk.

Korea, “den siste oppdelte verden”

I motsetning til navnet er den militære sonen (DMZ) som skiller den koreanske halvøya over 250 kilometer et av de sterkeste punktene på planeten. Den er omgitt av piggtrådgjerder og landminer, noe som gjør ethvert forsøk på å krysse farlig.

“Republikken Korea (Sør-Korea, red.anm.) er det siste delte territoriet i verden”, En sjel m. Månen. «Piggtrådsoperasjonen på den koreanske halvøya skal hindre folk på motsatt side i å krysse grensen»..

Han ble erstattet av Frans med en bronsemedalje som representerte Berninis opprinnelige plan for byggingen av Petersplassen i Vatikanet.

Den nordkoreanske lederen inviterte aldri pave Frans

Møtet mellom paven av Argentina og statsoverhodet i Sør-Korea var ikke åpent for pressen. Men i en uttalelse peker Vatikanet på Seoul og Den hellige stol “Han delte håpet om at offentlig innsats og velvilje vil fremme fred og utvikling på den koreanske halvøya og bli støttet av enhet og brorskap.”

Dette er det andre møtet mellom George Bergoglio og Moon Jay i 2018 etter deres besøk i Vatikanet. Han husket Sør-Koreas nylige besøk i Pyongyang, ifølge Nord-Koreas leder Kim Jong Un.Han uttrykte ønsket om å ønske paven velkommen til sitt land.. Men Kim Jong Un ringte aldri offisielt paven din.

Franுவாois flyttet til Sør-Korea i 2014, hvor han ba om forsoning på halvøya. Det er 5,9 millioner katolikker i Sør-Korea, ifølge tall fra den koreanske biskopskonferansen, eller 11,2 % av befolkningen.