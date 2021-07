Sørafrikanske fotballspillere tester positivt for Govt-19 i Tokyo Olympic Village Tokyo OL 2020

To sørafrikanske fotballspillere har blitt de første idrettsutøverne som tester positivt for Kovit-19 i den olympiske landsbyen, noe som gir frykt for at viruset kan utvise voksende konkurrenter fra Tokyo-lekene fra fredag.

Spillere, Orlando Pirates høyre hånd Tapiso Moniane og midtbanespiller Camoholo Mahlatsi som angriper Marokko svelger, sammen med videoanalytiker Mario Masha, testet positivt når de kom til Tokyo. Det sørafrikanske laget er nå i isolasjon mens de venter på resultatene av ytterligere tester. Sør-Afrika skal møte Japan torsdag på Tokyo Stadium.

Nyheten ble bekreftet av Sør-Afrika-teamleder Maxolisi Sibam: ”Det er tre positive tilfeller av Kovit-19 i leiren her, to spillere og en offiser.

“Det er en daglig screening … Masha og Moniane rapporterte høye temperaturer og positive spyttprøver og ble deretter tatt for en nesetest … og de testet dessverre positive for Kovit-19. Den siste spilleren som møtte samme prosess er Mahlatsi . “

Han sa at teamet har vært isolert til de får lov til å trene, mens de venter på flere resultater fra tidligere søndagstester. “Denne uheldige situasjonen savnet vår første intensive treningsøkt i går kveld.”

Seiko Hashimoto, lederen av Tokyo 2020, prøvde å berolige utøverne om at arrangørene hadde “en plan” for å svare på eksplosjonen i landsbyen. IOC bekreftet nyheten på søndag olympiske leker Administrerende direktør, Christophe Tupi, sa at virusrisikoen for å spre seg i landsbyen var “nesten umulig”.

Tupi sa: “Måten å redusere spredning på er å teste. Når vi har en positiv sak, betyr det handling.

“Vi vet at det ikke er noe som heter nullrisiko, men samtidig er befolkningsintegrasjonen og kryssingen veldig lav. I praksis har vi holdt risikoen til et absolutt minimum. Sørg for.”

Utsatt i et år av en global epidemi, holdes disse spillene ofte i Tokyo, uten tilskuere og under strenge isolasjonsregler. Nødsituasjon. Infeksjonsraten øker også i den japanske hovedstaden etter å ha toppet 1000 nye tilfeller i fire påfølgende dager.