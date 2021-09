Sosialdemokratiet tar tak i det gamle høyborget i Nord -Europa

Tilhørighet til eliten var i teorien en av Jonas Gahr Stoeres svake sider ved å melde seg inn i det norske Arbeiderpartiet, tradisjonelt sett vurdert arbeiderklassens og velferdsstatens politiske stemme. Sønnen til en velstående skipsmegler og arving til en formue anslått til 16 millioner euro, den 61 år gamle tidligere ministeren har ledet partiet siden 2014, men klarte ikke å fjerne Høyre fra makten i sitt første forsøk, i valget. 2017. Denne uken seiret han, den andre, og endte åtte år i opposisjon til det norske sosialdemokratiet. Siden det først dannet en regjering i 1928, hadde ikke dette partiet vært ute av makten på så lenge.

Etter seieren i parlamentsvalget sist mandag, vil alle de skandinaviske landene (Norge, Sverige og Danmark) bli styrt av formasjoner ledet av sosialdemokrater for første gang siden 2001. I den nordiske gruppen bør det legges til Finland, også ledet av det sosialdemokratiske partiet. Denne konsolideringen kommer etter to tiår der det politiske landskapet i de nordligste landene i Europa var mer dominert av de konservative og til og med får lederne til å tro at det kan skje en endring i Tyskland 26. september, der SPD -kandidaten Olaf Scholz leder meningsmålingene . .

Axel Fjeldavli, agendaekspert, a tankesenter med base i Oslo, ser på dette som et klart budskap fra velgerne om å presse på for en endring av retning. – For eksempel i Norge har det vært mye snakk om å redusere økende ulikheter og at velferdssystemet svekkes. Konsentrasjonen av rikdom her i dag er på britisk nivå, forklarer han i et intervju. Stoeres motto var “en tur til vanlige folk”, med skatteøkninger for de rike og planer for en overgang fra en sterkt oljeavhengig økonomi til en annen. grønn, å fordele kostnadene ved prosessen på en rettferdig måte.

Frykt for økende sosiale ulikheter, behovet for en sterk velferdsstat økte under pandemien og forflytningen av sosialdemokrater til sentrum, med mer restriktiv politikk, spesielt innen migrasjon, har favorisert disse formasjonene, selv om det politiske panoramaet blir stadig mer fragmentert. med flere partner- og rivaliserende fester. “Pandemien har gjort folk mer bevisste på problemene i helsesystemet, men vi får se hvor lenge denne bekymringen varer, fordi ønsket om å betale mer skatt for å finansiere velvære ikke har endret seg mye de siste årene,” sier Therese Reitan . , Professor i statsvitenskap ved Stockholms universitet.

Ustabilitet er en av truslene som truer over sosialdemokraternes fremskritt i Nord -Europa. Fordi dagens partier langt fra er fortidens store valgmaskiner som styrte alene med store flertall. I alle tilfeller må de forholde seg til koalisjoner, som i Finland med fem partier, eller de har ekstern støtte fra andre formasjoner, som i Danmark. I Norge, hvor partiet har regjert i 50 av de 76 årene som har gått siden andre verdenskrig, har det blitt innledet kontakter for en allianse mellom det sosialdemokratiske partiet, et annet til venstre og Senterpartiet, med en mer landlig base … og “den virkelige vinneren av valget”, ifølge Reitan. “Det har vært den som har steget mest i stemmer,” legger han til.

Eksperten påpeker at selv om det er flere regjeringer ledet av sosialdemokrater, er det nødvendig å avklare hvordan deres tilbakevending til makten skjer. I Sverige klarte partiet ved valget i 2018 å forbli ved makten, men etter å ha registrert sitt verste resultat siden 1908. I Norge var Ap flest stemmer, slik det alltid har vært siden 1924, men oppnådde bare 26,4% av stemmene. stemmene, den verste prosentandelen på mer enn 90 år. Det blir paktene etter valget som forutsigbart lar Stoere bli statsminister.

At profilen til en rik og privilegert mann ikke har forhindret ham i å lede regjeringen, er et tegn på den ideologiske åpenheten i det nordiske sosialdemokratiet, som tilfellet er i andre europeiske land, i et forsøk på å fange stemmer. “Deres parlamentariske svakhet har tvunget dem til å forhandle med liberale partier som har fremmet mer liberal politikk,” sier professor Reitan, som som eksempel gir de mer restriktive innvandringsregelverket som fremmes spesielt i Danmark, gitt fremveksten av høyrepartier etter ” stor tilstrømning av innvandrere i 2015 og 2016 ”. Anti-immigrasjonsdriften til den danske regjeringen har vært et av de mest kritiserte aspektene, siden det anses som tiltak som ikke er i samsvar med ånden til det mer tradisjonelle sosialdemokratiet.

Axel Fjeldavli hevder at selv om det har skjedd endringer, er det generelt en ideologisk kontinuitet i disse partiene, som “satte fokus på inntekt fra arbeid.” Skatter økes, ja, men for hovedstedene og de rikeste, og større beskyttelse mot arbeidsledighet. Eksperten mener imidlertid at det har skjedd en endring i kampen mot klimaendringer, med en mer ambisiøs tilnærming og en “mer realistisk visjon om dumping sosial ”(outsourcing av produksjon i utviklingsland på grunn av kostnadsreduksjon) og“ andre negative sider ved europeisk integrasjon ”.

