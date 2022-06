Sosiale tariffer, midlertidig arbeidsledighet, sparekontoer… Her er alt som endres 1. juli

Sosialsatsen er en redusert sats beregnet på visse kategorier av personer eller familier, for eksempel rett til integreringsinntekt, sosiale boligleiere eller mottakere av inntektssikring for eldre (Grapa). Det er likt for alle energileverandører og fastsettes kvartalsvis av Creg.

Den føderale regulatoren understreker at økningen i sosiale tariffer er begrenset. Ellers ville de ha økt i gjennomsnitt med 36 % for elektrisitet og 225 % for gass.

3 euro reduksjon per år på gassregningen

Transittavgifter for Fluxys, gassnettoperatøren, vil falle med 10 % fra og med 1. juli. Påvirkningen på den gjennomsnittlige forbrukerens gassregning vil imidlertid forbli begrenset med en reduksjon på €3 per år i gjennomsnitt.

«For en liten forbruker er dette egentlig ikke mye. Men for store forbrukere, som noen selskaper, kan dette representere flere tusen euro», bekrefter en talsperson for Fluxys. Denne reduksjonen tilsvarer totalt 45 millioner euro tilbakeført i løpet av 2022 og 2023.

Transitttakster representerer bare en liten del av din totale gassregning. I normale tider veier den 3 til 4 % av regningen, men i den nåværende konteksten med ekstremt høye gasspriser er overføringsgebyret bare 2 % av totalen.

Indeksering av kilometerforsendelsen i Brussel og Flandern

Brussel og Flandern vil indeksere kilometerforsendelsen fra 1. juli. De nye tariffene vil gjelde for alle tunge lastebiler, belgiske eller utenlandske, med en maksimal tillatt vekt på over 3,5 tonn, samt for trekkvogner av klasse N1 semitrailere som bærer chassissymbolet BC.

OBU-programvaren, eller innebygd enhet, vil automatisk oppdatere denne enheten installert i tunge lastebiler for å registrere antall kjørte kilometer på bomveier. Wallonia har allerede registrert priser 1. januar.

Mer toleranse for Euro 4 dieselbiler i Brussel

Toleranseperioden for Euro 4 dieselkjøretøy i Brussel utløper 1. juli under de nye LEZ-kravene (lavutslippssone), som ble implementert i januar 2018. Dette betyr at førere av disse kjøretøyene nå er underlagt en bot på 350 euro dersom de kjører i hovedstaden.

Opprinnelig planlagt å utløpe 1. april, ble toleranseperioden utvidet til 30. juni på grunn av betydelige forsinkelser i levering av kjøretøy. Disse problemene gjensto, men Brussel-regjeringen gikk med på å forlenge varselperioden utover 1. juli for eiere av Euro 4-dieselbiler som vil kunne fremlegge bevis på en ny bilkjøpsordre plassert før 1. januar sist.

Ny partikkelfiltertest under teknisk inspeksjon

Ny partikkelfiltertest kommer fra 1. juli ved kontroll av dieselbiler som har bestått teknisk kontroll. Testen utføres i de tre regionene med samme grenser for avvisning.

Alle kjøretøy i klassene M1 (passasjertransport) og N1 (godstransport) der forurensningsstandarden er minst Euro 5, er opptatt av denne nye testen. Andre typer kjøretøy vil bli underlagt samme kontroll i nær fremtid.

Et mål på mindre enn 250 000 partikler/cm3 indikerer at filteret fungerer som det skal og kjøretøyet er i god stand frem til neste tekniske kontroll. Mellom 250 000 og 1 000 000 partikler/cm3 gis et ikke-straffemerke og eieren må overvåke driften av filteret og iverksette korrigerende tiltak om nødvendig.

Etter 1 000 000 deler/cm3 vil det bli utstedt rødt kort med kjøreforbud og plikt til å fremvise kjøretøyet etter reparasjon.

Denne prosedyren er først og fremst rettet mot svindlere, personer som med vilje kjører med et defekt filter eller fjerner det. Kjøretøy slipper ut opptil 480 ganger mer partikler når filtre blir skadet, utslitt eller fjernet.

Ifølge myndighetene vil Belgia med denne nye testen være et skritt foran andre europeiske land når det gjelder deteksjon og følgelig forurensningskontroll.

Nye regler for elektriske sparkesykler

Mens elektriske scootere trives i gatene våre, har regjeringen besluttet å regulere bruken av dem for å forbedre trafikksikkerheten og redusere antall ulykker. De nye reglene trer i kraft fra 1. juli.

Konkret vil kjøring av disse motoriserte kjøretøyene være forbudt for personer under 16 år, bortsett fra i fotgjengerfelt, boligområder, møteområder, områder utpekt for spill samt på reserverte stier (raveltype).

Fra i sommer er det også forbudt å kjøre elektrisk scooter på fortau og frakte passasjerer (andre enn sjåføren) på disse kjøretøyene.

Kondisjonerte parkeringsplasser og restriksjonsområder vil endelig se dagens lys gjennom anvist skilting. I mangel av anvist skilting vil det alltid være tillatt å parkere på fortauet, forutsatt at det ikke er til hinder for passasje for fotgjengere og andre brukere.

Ovennevnte nye regler vil gjelde for alle motoriserte transportkjøretøyer, det vil si kjøretøy med motor med ett eller flere hjul og hvis toppfart, avhengig av konstruksjon, er begrenset til 25 km/t.

Slutt på den forenklede prosedyren for midlertidig arbeidsledighet

De klassiske tiltakene for å innføre midlertidig arbeidsledighet vil gjelde igjen fra 1. juli. Etter 30. juni vil det ikke være mulig å bruke det force majeure-fleksible midlertidige arbeidsledighetstiltaket på grunn av koronaviruspandemien og krigen i Ukraina. Den har vært gjeldende siden mars 2020.

Dette betyr spesielt at vanlige prosedyrer må respekteres i forbindelse med innføring av midlertidig arbeidsledighet på grunn av arbeidsmangel av økonomiske årsaker, som forklart av det nasjonale arbeidskontoret (Onem). Derfor er det igjen nødvendig å oppfylle den strenge definisjonen av force majeure for å kunne innføre midlertidig arbeidsledighet på grunn av force majeure, for eksempel den fullstendige umuligheten av å utføre en arbeidskontrakt.

En rekke fleksible overgangsbestemmelser gjelder imidlertid frem til 31. desember.

Muligheten for elektronisk betaling i alle butikker

Bedrifter må tilby kundene sine minst én elektronisk betalingsmåte fra og med 1. juli 2022.

Dette tiltaket ligger i programmets lovforslag, som rådet vedtok i mars i fjor. Selgere vil stå fritt til å tilby alle elektroniske betalingsmåter de ønsker. Kontant betaling vil også alltid være mulig.

Dette tiltaket er en del av svindelforebyggingsplanen. Med dette håper finansminister Vincent van Bettieghem (CD&V) å få en lignende innvirkning på innføringen av det smarte betalingssystemet i Horeca.

Tillatelse til å kjøpe et dyr i Vallonia

Alle som ønsker å kjøpe eller adoptere et dyr i Vallonia må fra 1. juli levere et utdrag fra den sentrale miljøkriminalitets- og dyrevelferdsfilen. Dette vil gjøre det mulig å fastslå at kjøperen ikke er underlagt forbud mot besittelse eller inndragning av sin lisens til å holde kjæledyr.

Denne tillatelsen har til dags dato blitt utstedt implisitt til alle borgere og kan trekkes tilbake i tilfelle brudd på dyrevelferd.

Et utdrag fra den sentrale filen vil bli utstedt av kommunene. For personer som ikke er bosatt i Wallonia, kan dette bes om per post fra SPW Agriculture, Natural Resources and the Environment.

Butikker, krisesentre og avlsgårder må føre en oversikt over kjøp eller adopsjoner som inkluderer utdragsreferansen fra den sentrale filen og oppbevare den i 5 år slik at du kan presentere den under eventuelle kontroller.

Slutten på sparekontoer hos Rabobank.be

Rabobank.be vil stenge sparekontoer 1. juli, enda et skritt i den gradvise avviklingen av aktiviteter i Belgia. Midler som fortsatt er på disse kontoene vil automatisk plasseres på brukskontoer. Kundene vil da ha ytterligere tre måneder på seg til å overføre pengene sine til en annen bank.

Det nederlandske konsernet Rabobank annonserte i juni i fjor at de avslutter spareaktiviteter i Belgia – Rabobank.be – etter at søket etter en kjøper mislyktes. Han avslutter sine siste kontoer 1. september. Terminkontoer er allerede stengt tidligere.

Penger som blir igjen hos Rabobank.be etter avsluttet aktivitet vil ikke gå tapt. Det vil bli overført til Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) av FPS Finances. De kan gjenopprettes der i opptil 30 år etter overføringen (via den digitale appen e-DEPO).