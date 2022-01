Sosiale temaer utover Steel Sky nevnt i 3rd Dev Diary

jeg leste dem Revolusjon programvare Og Mikrober Avslør det nye Utviklerdagbok Til Utover en stålhimmel Dedikert til temaer utforsket av spillet. Regissert av Charles Cecil (skaper av serien) Av Pfomed Knights), Og redigert av Dave Gibbons (mytologisk kunstner). Vakter), Utover en stålhimmel Den beste klassiske åndelige arvingen Under stålhimmelen.

Charles Cecil beskriver de sosiale temaene i spillet Utover en stålhimmel Union finner sted i sentrum av byen, hvor en kunstig intelligens gjør folk glade. “Jeg tenkte det ville være interessant å tenke på hvordan et fellesskap kan utvikle seg hvis AI gjør alt den kan for å skape lykke og velvære blant innbyggerne.” sier Charles. “Jeg var veldig imponert over ideen til Maslow, den amerikanske psykologen som utviklet konseptet “behovshierarkiene”-pyramiden på 1940-tallet. Nederst i denne pyramiden ser vi de grunnleggende behovene, deretter de psykologiske behovene og til slutt den individuelle oppfyllelsen. En person reiser seg ved å møte alle slags behov og han er lykkelig. I spillet er Maslows pyramidekonsept representert av ‘Council’, som er delt inn i fem departementer: Overskuddsdepartementet, Komfortdepartementet, Forsvarsdepartementet, Ambisjonsdepartementet og Velferdsdepartementet. Men hva skjer hvis alle kravene til Maslow-pyramiden er oppfylt? Dette er et av temaene som er utforsket Utover en stålhimmel. “Jeg ble påminnet om Will Durants sitat om at hvert fellesskap er “stoisk i begynnelsen og epikurisk på slutten.”

Ambisjon er et annet viktig tema i spillet. – Ambisjon kan være både positiv og negativ. Fra et personlig synspunkt kan det motivere deg til å oppnå det du trodde var umulig, men det vil presse deg ut i seriøs konkurranse. Jo mer ambisiøs du er, jo mer vil du undervurdere og ignorere de rundt deg. Dermed blir ambisjon oversatt av Qdos som en valuta som gis til innbyggerne som en belønning for handlinger som gagner samfunnet gjennom kunstig intelligens. “Selvfølgelig er problemet at AI alene bestemmer hva som er rett og hva som er galt. Det trenger ikke å være det beste.”

Utover en stålhimmel Bruker hacking som tema og spillmekaniker. Dette lar dem forstå logikken til hackede enheter og deretter kontrollere miljøet. Å endre verdens logikk betyr at uventede ting vil skje med spillerne, men spesielt med de som lever i denne verden som tror at AI aldri vil gå galt, noe som fører til at interessante situasjoner og originale gåter bestemmes. “Selvfølgelig er dette bare et videospill. Vi lar det være opp til spillerne å bestemme selv om disse temaene gir gjenklang i vårt moderne samfunn.” konkluderer Charles.