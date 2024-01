Sosialistpartiet ønsker å få slutt på deflasjon, praksisen som tærer på forbrukerne: «Det er rent bedrag»

Med krisen og økende kostnader for råvarer, emballasje, lønn og produksjonskostnader har mange produsenter funnet en løsning for å gi forbrukerne inntrykk av at produktene deres ikke har steget. Trikset? deflasjon. Bak dette barbariske navnet er det hentet fra det engelske verbet «shrink», som betyr «å krympe.» Mindre yoghurt i bollen, mindre pasta eller chips i pakken, uten å gå på akkord med prisen, det er en overbevisende måte å bestå inflasjonspillen. Men til syvende og sist betaler forbrukeren mer uten å være klar over det. For Vooruit og PS bør denne praksisen forbys. Det er et lovforslag om dette på bordet, for å forhindre krymping, eller i det minste, for å tvinge produsenter til å angi bruken av denne praksisen på emballasjen.

«Det plager meg at selskaper bedrar forbrukere,» sa MP Chris Verduycht (Vooruit), medforfatter av lovforslaget, til våre kolleger i Laatste Nieuws. «Deflasjon er rent bedrag, med forbrukere som lider av de økonomiske konsekvensene fordi selskaper ønsker å glede sine aksjonærer. Derfor ønsker vi at deflasjon skal inkluderes i loven som en uredelig virksomhet. Alle som ikke kommuniserer om endring i innholdet bør være straffet av Økonomitilsynet.» Carrefour fordømmer merker som skjuler prisøkninger… før de også blir innkalt til bestilling Selv om det virker vanskelig å fullstendig forby denne praksisen, virker det mer overbevisende å kreve at produsenter plasserer en etikett på emballasjen for å varsle forbrukere om en endring i mengden produkt i pakken. Etiketten skal stå på pakken i to måneder. Også i Frankrike førte denne praksisen til statlig inngripen. Økonomidepartementet utarbeider et utkast til dekret som kan tre i kraft i slutten av neste mars, som svar på forbrukernes krav om å bli mer informert i tilfelle prisnedgang på enkelte produkter. Den første versjonen av dette dekretet ble sendt til Brussel for å verifisere samsvar med det europeiske direktivet fra 2015 om åpenhet i tekniske regler. I september i fjor beskrev Bruno Le Maire praksisen som en ekte «svindel», mens Elizabeth Bourne også anså operasjonen som «sjokkerende.» Association of 60 Million Consumers har også fordømt svinn i mange år og nøler ikke med å kritisere store merker som bruker det. Og så Findus, Lipton IceTea, Lay's, Amora… ble trukket ut offentlig. READ Norge og Storbritannia inngår handelsavtale etter brexit | Business and Economics News