Sosialtariffen for strøm og gass økes 1. juli

Sosialtariffen for strøm vil øke med gjennomsnittlig 7,4 % sammenlignet med dagens satser, ifølge Creg. Dermed vil en enkelt strømtariff nå 24.613 øre per kilowattime, inkludert merverdiavgift, mot 22.907 øre i andre kvartal. For naturgass vil den sosiale tariffen øke 8,7 % til 3,093 cent per kilowattime, fra 2,846 cent i dag.







Sosialsatsen er en redusert sats beregnet på visse kategorier av personer eller familier, som for eksempel rett til integreringsinntekt, sosiale boligleiere eller mottakere av inntektssikring for eldre (Grapa). Det er likt for alle energileverandører og fastsettes kvartalsvis av Creg.

Den føderale regulatoren understreker at økningen i sosiale tariffer er begrenset. Uten den, forklarer han, ville de ha økt i gjennomsnitt med 36 % for elektrisitet og 225 % for gass.