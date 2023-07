Soudal går raskt til veiskillet for å bygge et konkurransedyktig lag i 2024

Soudal Quick-Step-teamet vil derfor jobbe for å bygge et solid lag rundt Remco Evenepoel. «Vi trenger definitivt forsterkninger i fjellet.»Sa for noen uker siden Klaus Lodwig, en av lagets sportsdirektører. «Vi trenger noen som kan ri som leder av gruppen når det er 7 eller 8 ryttere igjen i ledergruppen”.

En profiltype som ikke nødvendigvis kjører på gata. Bortsett fra det er få navn i omløp så langt Lengre, Den beste belgieren i siste Giro, med sin 10. plass til tross for mye støttearbeid Geraint Thomas. Et stort perspektivløft, spesielt ettersom han kjenner huset godt, etter å ha debutert der i 2016.

Lagkameraten hans hos Ineos Pavel Sivakov Vil passe denne rollen også. Men lønnen hans er for lav, og fransk-russeren er ønsket av andre lag.

På spørsmål om saken av vår spesialkorrespondent Jérôme Helguers denne søndagen, ble Patrick Lefevere kontaktet og argumenterte til og med at teamet hans ikke trengte forsterkninger. «Vi undervurderer kvaliteten på laget vårt. John Hird Ble nummer 6 på en Giro (2022) og vant en fjelletappe det året. Mattia Kataneyo Han ble nummer 12 i Tour de France. Ilan Van Wilder, 12. ved Giroen. Når man ser på andre lag er situasjonen den samme. Hos Jumbo Wisma, sep Gus Det har lignende resultater i Grand Tours. I De forente arabiske emirater, Rafal Majka Den beste klatrer i Tour de France… det var også Alaphilippe hjemme.»

«Først må jeg begynne med å skissere rytterne på laget mitt som jeg ønsker å beholde. Andre, vi vil se i august, har vi ikke akkurat nå», Når sykkelsportens overgangsvindu offisielt åpner i august, legger Southall til den raske laglederens rampete.