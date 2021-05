South Bends nye invasive planteforbud inkluderer Bradford pære – AgriNews

SOUTH BEND, Ind. (AP) – Dusinvis av invasive plantearter, inkludert et ofte plantet blomstrende tre, vil bli forbudt å selge eller plante i South Bend fra og med høsten under en ny ordinans.

South Bend Common Council stemte enstemmig 27. april for forordningen, som trer i kraft 1. september. Tiltaket fyller et gap på 47 arter av landplanter som staten opphevet fra et forbud den opprettet i 2019 mot 44 arter, rapporterte South Bend Tribune.

Forbudet gjelder ikke noe som allerede er plantet, og mange av plantene det dekker, selges ikke i hagebutikker.

Men listen dekker gatepæren, som inkluderer en sort kjent som Bradford-pæren.

Steve Sass fra South Bend Ecological Defense Committee sa at arter som er hjemmehørende i Kina og Sørøst-Asia ofte blir plantet for sine lyse hvite vårblomster, men de kan forårsake mange problemer ved å spre seg.

“I South Bend-området er det et problem i villmarken, men det er fortsatt ikke så stort et problem som i sentrale Indiana. Hvis du kjører USA 31 rundt det sentrale Indiana, er det bokstavelig talt hav av hvite trær på begge sider av veien mange steder, ”sa Sass til WSBT-TV.

Forbudet dekker også norske lønner, brennende busk, periwinkle og engelsk eføy. Alle disse plantene har blitt aggressivt spredt til lokale parker.