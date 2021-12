Sovjetunionen kollapset for 30 år siden

Sovjetunionen forsvant for 30 år siden. Den 25. desember 1991 trakk Michael Gorbatsjov seg som president i Sovjetunionen. Dagen etter sverget den øverste sovjet å avslutte sin eksistens. Tilbake til dette store vendepunktet i historien.

I 1991 gikk Sovjetunionen tom. Øst-Europa ble frigjort, Moskva mistet kontrollen over de baltiske statene og Kaukasus ble brent. Den 19. august forsøkte de konservative kommunistene et kupp med militæret for å redde Sovjetunionen. Kuppet mislyktes, men gjennom hele siste kvartal av 1991 trakk republikkene seg ut av Sovjetunionen. Dette er nedgangen.

Uavhengighet henger sammen: de baltiske statene, Sentral-Asia, Kaukasus, Ukraina, Hviterussland, Moldova … Russland, og til slutt er det bare Kasakhstan som har 4 dager i midten av desember. Så ingenting. Den 25. desember gjorde lederen av dette tomme skallet de nødvendige observasjonene. Michael Gorbatsjov trakk seg.

Ytringsfrihet vs keiserlig tradisjon

«Han forsøkte å redde Sovjetunionen, organisere en hel rekke økonomiske og politiske reformer, men også å reformere forholdet mellom republikkene. Sovjet», Russland og Kaukasus-eksperten Ad Merlin forklarer (ULB), “ Han prøvde alt Liberaliseringstale ved å tillate uttrykk for suverenitetskravene som førte til kravene om frihet “.

“Det han ikke kunne gjøre, Hun fortsetter, Dette var – bak denne sovjetiske praksisen – del av en imperialistisk tradisjon. Det var veldig vanskelig å ha begge ender av en felles plan som skulle forene republikkene som ønsket å være sammen, for å se ytringsfrihet og historie. Dette var ikke mulig, og det forårsaket i seg selv sprekker på alle kanter.

Michael Gorbatsjov, graven til Sovjetunionen?

I Russland fikk Michael Gorbatsjov mye skyld for oppløsningen av Sovjetunionen, men Ad Merlin forklarer at dette ikke var hans mål:

“Etter august 1991 ble elementene fremskyndet til slutten av året: en serie erklæringer fra de forskjellige republikkene i unionen, og deretter den 8. desember i Hviterussland, et hemmelig møte mellom de” tre russiske, hviterussiske og ukrainske lederne. “De fastsatte da at Sovjetunionen var medisinsk død og at møtet deres hadde gitt opphav til det som ble kalt “League of Independent Nations.”

Mikhail Gorbatsjov ønsket oppriktig å demokratisere og fornye Sovjetunionen, samtidig som han forble lojal mot idealene fra revolusjonen i 1917, som var en umulig utfordring.

Fellesskapet av frie nasjoner slår seg endelig ned i ruinene av Sovjetunionen. Dette er slutten på den kalde krigen og den bipolare verden. Men dens virkninger – demokratisk endring og væpnet konflikt – merkes fortsatt rundt om i verden i dag.