Space Aviation Laboratory hjelper norsk romfartsorganisasjon med å bygge mikrosatellitt – Sutnews

Artist gjengivelse av Norsat-4.

Kontrakten for den åttende satellitten, Norsat-4, ble utviklet Space Aviation Laboratory Kunngjort av Norges romfartsorganisasjon (NOSA). Norsat-4 Marine Surveillance Microsatellite er den åttende satellitten utviklet av SFL for Norge, med Norsat-3 lansert i april 2021 og Norsat Technology Demonstrator (Norsat-DT) nå under bygging.

I likhet med Norsat -1, -2 og -3, er Norsat -4 SFLs Defended Tracker utviklet av Kongsberg Ctex, som bygger på DFyent mikrosatellittplattform (en variant og distributør av Nemo -operativsystemet som bruker delingsmodus) og bærer det automatiserte identifikasjonssystemet (AIS). Et viktig nytt tillegg til Norsat-4 vil være kameraet i svakt lys.

“SFL er glad for å spille en integrert rolle i Norsat-prosjektet ettersom NOSA fortsetter å oppdage seg selv som verdensledende innen rombasert sjøtrafikkovervåking.” Sa SFL -direktør Dr. Robert E. G..

Den norske forsvarsforskningsorganisasjonen (FFI) har inngått kontrakt med Saffron Rios i Frankrike for å utvikle et miniatyrbilde med lite lys. Denne kraftige enheten vil oppdage fartøyer mer enn 30 meter lange i arktiske farvann, som vil være dekket av mørke det meste av året.

“NOSA er opptatt av å kombinere Norsat-4s evner med eksisterende maritime overvåkningssatellitter og demonstrere FFIs nye teknologier og strategier for å hjelpe norske brukere med å bedre forstå sjøtrafikken.” Sa Leanne Martinson, Microsoft programleder ved NOSA.

SFL har en lang historie med å utvikle skipssporende mikroromoppdrag til Norge, med AISSat-1 nano-satellitt som ble lansert i 2010. AISSat-1 var så kraftig at Norge snart bestilte den som et operasjonelt skipssporingsoppdrag. Dette ble fulgt av introduksjonen av ytterligere AISSats, etterfulgt av nye muligheter for mikrosatellitter – NorSatz – alt utviklet av SFL med nyttelaster fra klienter.

SFL er en unik mikroromleverandør som tilbyr et komplett sett med nano-, mikro- og små satellitter-inkludert høyytelses, rimelige cubesots-for å dekke behovene til et bredt spekter av oppdragstyper fra tre til 500 kilo. Siden 1998 har SFLs tradisjon for orbital suksess inkludert 72 satellitter og jordobservasjon, atmosfærisk overvåking, skipssporing, kommunikasjon, radiofrekvens (RF) geolokalisering, teknologidemonstrasjon, romastronomi, solfysikk, romplasma og annen vitenskapelig forskning.