«USA, Kina og India fremskynder romprogrammene sine fremfor alt av sikkerhets- og sikkerhetsgrunner,» minnes Thomas Termine, utenriksminister for vitenskapspolitikk. «Vi må samle ressursene våre fordi ingen medlemsland, ikke engang Frankrike eller Tyskland, kan konkurrere i romkapasiteter.»

Dette er belgierens svar på forespørselen fra European Space Agency (ESA)-direktør Joseph Aschbacher. I et intervju med Financial Times for to dager siden oppfordret Østerrike medlemslandene til å styrke integreringen av sine nasjonale romkapasiteter innen forsvar og sikkerhet for å unngå å falle bak sine globale rivaler.

«Belgia var en pioner i det nåværende ESA-programmet: vi bruker allerede militære økonomiske ressurser i 'dobbeltbruk'-prosjekter for sivile og militære applikasjoner; vi ønsker å åpne veien for andre medlemsland til å «øke ressursene betydelig», til Mr. Termin.

EU-kommissær Thierry Breton understreket på sin side behovet for å skape et «ekte europeisk rommarked» ved å fremme autonomien til europeiske forsvars- og romaktiviteter.