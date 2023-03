«Space in the Overseas Territories», Connect by Cnes og Outremer Network-konferansen for å utvikle rom som en vektor for innovasjon i de oversjøiske territoriene

Fiske, transport, navigasjon, landbruk, kysten og lagunenes tilstand, turisme, arealplanlegging… men også nedsenking, jordskred… Kapasitetene, tjenestene og teknologiene som er et resultat av rommet utgjør en kraftig innovasjonsspak for å støtte territoriene i utlandet for å implementere løsninger på disse utfordringene. I regi av CNES er Connect by CNES posisjonert i disse territoriene for å fremme plass som en spak for strukturert og bærekraftig utvikling, motoren i disse regionene. På sin side investerer Outremer Network, en nøkkelaktør innen økonomisk utvikling, tungt i å promotere selskaper i disse territoriene, i Frankrike og internasjonalt, til tjeneste for innovasjon, utvikling av disse økosystemene og anerkjennelse av disse regionene. Frankrikes strategi. ”, spesifiser de to arrangørene.

Hva er bidragene fra rommet og dets potensiale for innovasjon i møte med hovedutfordringene i de oversjøiske territoriene? Dette vil være temaet for denne konferansen ledet av Connect av Cnes og Outremer Network. Arrangementet, resolutt fokusert på plass og B2B-bruk, vil bli artikulert rundt tre høydepunkter: rundebord og presentasjoner av fem internasjonalt engasjerte oppstartsbedrifter fra oversjøiske territorier, bærere av rombaserte løsninger, signering av en forening mellom CNES og Outre Mer Nettverk samt en nettverks- og B2B-kveld.

Registreringslenke: https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-spatial-pour-les-outre-mer-594640444577