Noen ganger er det behov for to eller flere skuespillere i science fiction-filmer for å få en karakter til liv. Når det gjelder dresser eller tung sminke, får du ofte en skuespiller som gir stemmen og en annen som gir den fysiske ytelsen. Ifølge Todd Matrix kan Joan Rivers ha gitt karakteren til karakteren, men kostymebæreren var skuespillerinne, danser og mime Lauren Yarnell.

Yarnell er kjent som en halvdel av “Shields and Yarnell”, en mime-duo med henne og mannen Robert Shields. Paret er mest kjent for å vises på show som “The Muppet Show”, “The Tonight Show” og “Wonder Woman” på 70- og 80-tallet. Hvis du noen gang har sett tidsskriftet i sin beste alder, vet du hvorfor han tok det åpenbare valget for prikkrollen. I sitt arbeid fortsatte Yarnell å vise virkelig forbløffende kontroll over kroppene sine. Faktisk, hvis Mel Brooks hadde bestemt seg for ikke å gi Jarnell kostyme til rollen som Todd, tror vi fast på at hans opptreden som automat ville ha vært solid.

Senere i livet, etter at ekteskapet hennes med Robert Shields ble avsluttet, flyttet Lauren Jarnell til Norge. Det var akkurat der Hun døde til slutt, I en alder av 66 år på grunn av hjerne-aneurisme. Robert Shields reflekterte over livet til sin tidligere partner og sa: “Jeg ble ødelagt av hans død. Lauren er en utrolig talentfull og magisk person.”