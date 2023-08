SpaceX sender et syvende mannskap til den internasjonale romstasjonen for NASA

En amerikansk, dansk, japansk og russisk astronaut vil sprenge av natt torsdag til fredag ​​for den internasjonale romstasjonen, det syvende vanlige mannskapsrotasjonsoppdraget som drives av SpaceX for NASA.

Flytting er planlagt fra Kennedy Space Center i Florida klokken 03:50 lokal tid fredag ​​(09:50 i Brussel), ombord på en Falcon 9-rakett fra selskapet til milliardæren Elon Musk. Værmeldingen er 90 % gunstig. Det er imidlertid mulig å åpne et alternativt vindu på lørdag ved eventuelle hindringer.

Det vil også være den første flyturen til russiske Konstantin Borisov, som sa at han gledet seg til «dette eventyret» etter «veldig intens trening».

Til tross for diplomatiske spenninger mellom Washington og Moskva siden starten av krigen i Ukraina, fortsetter samarbeidet mellom amerikanske og russiske romfartsorganisasjoner på ISS, et av de sjeldne samarbeidstemaene som fortsatt pågår mellom de to landene.