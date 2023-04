SpaceX utskytningsrampe i Texas rystet av kraften fra Starship-løftet

Biter av utstøtt betong, bøyd metall og kratere gravd ned i bakken… Kraften fra det første oppløftet av SpaceXs nye rakett, Starship, den største og kraftigste i verden, har alvorlig skadet utskytningsrampen i Texas.

Det vil trolig ta flere måneder å reparere skadene. De kan dermed forsinke de neste testflyvningene, og derfor utviklingen av denne raketten som NASA regner med raskt for å sende sine astronauter tilbake til Månen.

Før torsdagens testflyging var SpaceX-sjef Elon Musks eneste ønske «å ikke ødelegge utskytningsrampen». Hans frykt: at raketten skulle eksplodere før den forlot bakken, noe den til slutt gjorde etter fire minutters flytur, over havet.

Men selskapet ser ut til å ha undervurdert skaden som en enkel start av denne 120 meter høye mastodonten kan forårsake.

«Motorene, når de ble slått på, kan ha knust betongen, i stedet for bare å erodere den,» tvitret Elon Musk lørdag.

Det gigantiske utskytningstårnet tålte slaget. Den enorme basen som kjøretøyet hviler på (utskytningsbordet) er også der, selv om den er skadet.

Men under det er det gravd ut et dypt krater, ifølge bilder publisert av spesialister på sosiale nettverk.

Et øde landskap hersker rundt dem, sa en AFP-fotograf. Under oppstigningen ble en dusj av rusk slynget ned i havet i nærheten, viser SpaceX-video. En støvsky nådde en liten by flere kilometer unna, ifølge lokalpressen.

– Ikke være klar i tide –

– Radiusen av rusk og plager var sannsynligvis større enn noen forventet, sier Olivier de Weck, professor ved MITs avdeling for luftfart og astronautikk, til AFP.

«Hovedskaden fra utskytningsrampen er under, der flammene (fra motorene) angriper bakken,» forklarte Mr de Weck, hvis alumni jobber for SpaceX. «Krateret som er opprettet må fylles ut og repareres, og det vil definitivt ta flere måneder.»

Starship-utskytningsrampen så ikke ut til å være utstyrt med to fasiliteter som normalt brukes for tunge utskytningsramper.

Først en «flod»: fenomenale mengder vann som strømmet i det nøyaktige øyeblikket motorene startet, for å dempe de akustiske bølgene og begrense vibrasjoner.

Deretter en «jet-deflektor» (eller røykkanaler): et tunnelsystem som gjør at gassene som slippes ut kan omdirigeres, og beskytter både betongen og raketten.

Men å bygge dem er ekstremt dyrt, spesielt siden de må tilpasses størrelsen på raketten, uforholdsmessig i tilfellet med Starship.

Etter testen forklarte Elon Musk at selskapet hadde begynt å bygge «en vannkjølt stålplate» som skulle plasseres under bunnen av raketten, som til slutt ikke var «klar i tide».

Selskapet trodde «feilaktig» at oppskytningsrampen ville tåle testen, innrømmet han, og la til at en ny lansering sannsynligvis ville være mulig «om en måned eller to».

– Å styrke –

En slik stålplate «ville være fornuftig, jeg tror det vil fungere,» sa Philip Metzger, en tidligere NASA-ansatt som jobbet med utskytningsrampens fysikk, til AFP. Å spraye den med vann ville forhindre at plaketten «smelter», forklarte han.

Dette ville ikke løse problemet med akustiske bølger, men «du kan bygge en rakett sterk nok til å motstå den,» estimerte denne forskeren fra University of Central Florida.

Å designe en utskytningsrampe er like komplisert som å utvikle en rakett, bemerket han.

NASAs nye megarakett, SLS, som ble skutt opp for første gang i november fra Florida, hadde også forårsaket skade, særlig slått ut heiser på utskytningstårnet.

Før SpaceX kan fly igjen, i tillegg til å forsterke utskytningsrampen, må SpaceX finne årsaken til problemene som oppstår under flyvningen. Flere motorer sviktet og de to stadiene av raketten skilte seg ikke som forventet, noe som tvang SpaceX til å aktivere selvdestruksjonskommandoen.

Til syvende og sist vil det være nødvendig å overbevise luftfartsregulatoren, FAA, om å la Starship ta av igjen, sa Olivier de Weck. Byrået bekreftet at torsdagens test ikke forårsaket noen skader og sa at det overvåket etterforskningen av eksplosjonen. Han forsikret at en ny testflyvning ville være betinget av offentlig sikkerhet.

Kontraintuitivt er denne første testen fortsatt «mer et treff enn en flopp,» ifølge Mr. de Weck. «SpaceX kan utvikle disse fantastiske egenskapene, fordi de er villige til å ta risiko og ødelegge ting, men de lærer av det.»