Spådommer for den avgjørende kampen mellom Norge og Spania i EM 2024-kvalifiseringen

Publisert lørdag 14. oktober 2023 kl. 11:20. Av LiveFood



Redaktørens spådom: Spania vinner

Norge møter Spania i en viktig kamp for begge lag som en del av kvalifiseringen til EM 2024 i Tyskland. La Roja, som vant mot Skottland sist torsdag, vil håpe å sikre seg plassen i turneringen med nok en seier, mens Norge må vinne for å holde seg i løpet. Her er våre spådommer for dette spennende oppgjøret mellom Norge og Spania.

Kampfavoritter: Spania i pole position

Spania vinner sannsynligvis denne kampen, med påfølgende seire som lar dem kvalifisere seg til EM 2024. Etter å ha slått Skottland sist torsdag for å vinne Nations League-tittelen i oktober, er La Roja helt klart i god form og klar til å møte fremtidige utfordringer. I tillegg var deres forrige kamp mot Norge en 3-0-tømming av spanjolene.

Grunner til å tro på spansk seier

Den nåværende formen på laget : Spania har notert flere viktige seire de siste ukene, spesielt mot Skottland og i kamper mot de svakere nasjonene i deres gruppe som Georgia og Kypros.

Erfaring og ferdigheter : Spania har en tropp full av kvalitet med erfarne og talentfulle spillere som Alvaro Morata og Sergio Busquets som har glimret i Nations League og i sine respektive klubber.

Utfordrer: En ambisiøs og krigersk nordmann

Norge skal imidlertid ikke undervurderes, anført av sin stjernespiller Erling Brod Holland. Skandinavene er ivrige etter å delta i en storturnering etter 24 år og viste store ting under disse kvalifiseringskampene. En seier mot Spania ville vært en lovende prestasjon for dette laget.

Hvorfor satse på norsk rekord?

En nøkkelspiller i form : Erling Brod Holland er en av de beste spissene i verden akkurat nå, og hvis Norge kan finne cyborgnettet mot Spania, er alt mulig for Norge.

Motivasjon og besluttsomhet : Drevet av sin europeiske drøm har nordmennene ingenting å tape og ingenting å hente i denne avgjørende kampen. De vil trolig prøve å ta farlige risikoer for å endre situasjonen.

Odds Norge vs Spania

Her er våre spådommer for denne spennende kampen

I lys av de foregående elementene, her er våre spådommer for dette sammenstøtet mellom Norge og Spania:

Vinner av konkurransen: Spania. Med sitt nåværende momentum virker spanjolene godt plassert til å vinne, og dermed sikre seg kvalifisering til EM 2024.

+2,5 mål: Med Norge i angrep og Spania ikke fornøyd med en enkel seier, er sjansen stor for at dette møtet vil inneholde minst tre mål.
Poeng å se: Alvaro Morata. Etter å ha vært i fin form nylig, spesielt med scoring mot Skottland, Real Madrid og Feyenoord i Champions League, kan den spanske spissen bli avgjørende i dette avgjørende oppgjøret.

Med Norge i angrep og Spania ikke fornøyd med en enkel seier, er sjansen stor for at dette møtet vil inneholde minst tre mål. Poeng å se: Alvaro Morata. Etter å ha vært i fin form nylig, spesielt med scoring mot Skottland, Real Madrid og Feyenoord i Champions League, kan den spanske spissen bli avgjørende i dette avgjørende oppgjøret.

Avslutningsvis forventer vi en livlig og livlig kamp mellom disse to lagene med mange mål. Å møte et ambisiøst og hevngjerrig Norge vil være tøft for Spania, men de har ressurser til å sjekke billetten til EM 2024.

Norge siste 5 kamper

Kypros Norge

Norge Georgia

Internasjonale vennskapskamper Norge Jordan

Norge Kypros

Norge Skottland

Spania siste 5 kamper

Spania Skottland

Spania Kypros

Georgia Spania

Kroatia Spania

Spania Italia

Frankrike møter Norge mot Spania

Spania Norge

Norge Spania

Spania Norge