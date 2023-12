Spania er en ung rød djevel – gal etter all fotball

Hans opptredener i både klubben og de røde djevlene ville åpne døren til et stort mesterskap.

PSVs prestasjoner, spesielt de til Johan Bakayoko, har også vakt oppsikt i utlandet. Den 20 år gamle belgieren beskrives av Diario AS som «en sensasjon, en like hyggelig spiller som få i Europa».

«The New Doku has Arrived», overskriften på artikkelen. Den spanske sportsavisen bemerker PSVs fortsatte dominans i Eredivisie. «Selv de regjerende mesterne kunne ikke stoppe PSV-spillerne. I dette flotte laget skiller navnene til Noah Long, Ismail Saibari og Joey Weirman seg ut, men det er én faktor som skiller seg ut, det er annerledes. Han er en av nøkkelene. spillere for suksessen til Peter Boss sitt lag,» sa han mens han snakket om Pacquiao. Understreker.

«En ung venstrehendt kantspiller i tjueårene som imponerer med sine karakteristiske lange skritt og selvtillit. Han skaper stadig farlige sjanser,» begeistrer AS om PSV-spissen, beskrevet som «dobbel» av sin landsmann. Jeremy Toku. «En annen belgier har vært en åpenbaring i Manchester City denne sesongen. Likhetene er ubestridelige. Begge skaper sjanser for laget sitt som ingen andre gjør. Løpet og den herlige driblestilen deres skaper en illusjon, selv om den ene er seks centimeter lengre.»