Spania fortsatte å kvalifisere seg mot Norge

Spanjolene, som leder gruppe A foran Skottland, kvalifiserte seg også med resultatet, med denne fjerde strake seieren som sikret en topp-to-plassering.

Norge på tredjeplass, fem poeng fra lederne, ligger bak og trenger et positivt resultat mot Skottland i sin siste kamp for å kvalifisere seg til sluttspillet, mens Serbia håper å kvalifisere seg fra gruppe G.

Som et ikon er det 19 år gamle Barça-vidunderbarnet Kavi ansiktet til La Rojas fornyelse når han gir laget sitt fortjente tre poeng. Allerede hans femte mål på 25 kamper.

Midtbanespilleren startet en sammenblanding fra venstre i det 48. minutt på det norske forsvaret, som var samlet på egen banehalvdel gjennom hele kampen.

Holland rynket pannen

Angrepsforsvar startet fra start, i første omgang (3-0) frarøvet Spania Erling Holland og lagkameratene ballen.

Tidligere i sesongen trodde Spanias kaptein Alvaro Morata at han ville åpne scoringen etter å ha snudd et målbelagt innlegg fra Strandberg (20.), men målet hans ble nektet for offside.

Kvalt av det spanske forsvaret måtte Holland vente til slutten av første periode, men han fant Aymeric Laporte i sin vei (42., 45.).

Manchester City-spissen ble toppscorer i Premier League forrige sesong (36) og har scoret 27 mål på sine første 27 landskamper, inkludert to mot Kypros (4-0) torsdag. Helt.

«Fra forsvar til angrep, vi var veldig kompakte og vi tillot ikke (Holland) å få en komfortabel ball,» roste Real Madrid-forsvareren Dani Carvajal på spansk offentlig TV.

«De (nordmennene) skapte ingen sjanser. Vi kommer hjem glade for å ha vunnet vår billett til EM,» la han til.

Mot Skottland (2-0) torsdag var Spania tålmodige og avsluttet Cavi (48.) etter retur fra garderoben.

Nykommeren Antonio Nusa (18) ga skandinavene litt fart, men innsatsen hans ble reddet av Unai Simon (65., 97.).

Holland møtte også den våkne baskiske keeperen (84.) i et av Brugge vidunderbarnets utbrudd.

Spania, som ble kronet i 2008 og 2012 og kvalifiserte seg til semifinalen i 2021, sjekker billetten sin til Tyskland (14. juni – 14. juli), hvor de skal prøve å sikre en retur til internasjonal fremtreden etter å ha vunnet Nations League. I juni.

I gruppe D slo Tyrkia også Latvia (4-0) for å sjekke billetten til EM.