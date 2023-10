Spania, Tyrkia og Skottland på EM, Hollands Norge i fare… Kveldens resultater!

Zapping Once Mondial Cristiano Ronaldo: Rekordtall

Spania fikk et stort sjokk på Norges banen denne søndagskvelden med en enkel utfordring: en seier ville tillate La Roja-kvalifisering og forlenge Skottlands kvalifisering til neste EM. Og De La Fuentes menn vek seg ikke. Etter at Moratas første mål ble dømt for offside, utgjorde Kavi forskjellen senere i andre omgang med et mål som til slutt ble lånesjekket av VAR (49.). Norge står altså i fare for å tape på hjemmebane (0-1), og står overfor sin redning på en hypotetisk sluttspillplass via Folkeforbundet. På sin side kvalifiserte Skottland seg offisielt.

I andre kamper på kvelden sjekket Tyrkia også billetten til EM med en kjempeseier mot Latvia (4-0). Mens han var i samme gruppe, kompliserte Kroatia alvorlig oppgaven ved å tape for Wales (1-2). Polen delte på sin side poengene mot Moldova (1-1), mens Romania slo Andorra (4-0).