Spania understreker ansvar ettersom partene henviser til slutten på viral portforbud; Norge anbefaler å droppe AZ; Lanserer London turistkampanje

Londons borgermester Sadiq Khan lanserte mandag en kampanje for å bringe turister tilbake til den britiske hovedstaden, med regjeringen som planlegger å løsne koronaviruskontrollene over hele Storbritannia.

Kampanjen på $ 6 millioner (8. 8,4 millioner, 7 millioner dollar) fra CON-kontoret med hovedstadens turist- og transportorganisasjoner vil ta innenlands turisme til byens gjestfrihet, kultur, uteliv og detaljhandel.

Disse programmene er utformet for å løfte sektorer som har blitt hardt rammet av måneder med nedleggelse og låsing av barrierer under epidemier. Det forventes at statsminister Boris Johnson sørger for at neste fase av regjeringens kart ikke blir låst på mandag, hvor blandingen hjemme, teatre og teatre åpnes igjen.

Khan, som ble gjenvalgt som ordfører for en ny periode på lørdag, kalte trekket “den største innenlandske turismekampanjen London noensinne har sett.” “Det handler om å formidle meldingen til folk i London og over hele landet om at hovedstaden vår igjen er klar til å underholde, inspirere og imponere,” sa han.

“Let’s Do London” -kampanjen vil målrette dagsturere og overnattende besøkende til hovedstaden fra hele Storbritannia ettersom restriksjoner pålegges internasjonale reiser. Analyse av Storbritannias turistavdeling viser at forbrukerutgiftene til utenlandske turister i sentrum av London vil være 7,4 milliarder dollar lavere innen 2020.

Innenlandske turister ville ha brukt mindre enn 3,5 milliarder dollar. “Vår nye kampanje samler hovedstadens ledende organisasjoner og arenaer og gir en enestående opplevelse for alle som besøker hovedstaden gjennom hele året,” sa Khan på Riverside Globe Theatre i byen.

Arrangementsåret starter med publiseringen av offentlige kunstinstallasjoner av den innflytelsesrike britiske kunstneren David Hockney og London-designeren Yinka Ilori. Veikryss og gater i West End Theatre District – vil bli transformert som en del av et initiativ som involverer Royal Academy-kunstnere.

V&A Museum i London vil inneholde en utstilling om Louise Carolines barnebok “Alice in Wonderland” og vil sette opp Shakespeares Globe “Midnight Matinies” -serie. I juni planlegger den britiske hovedstaden å se tilbake til sportsbegivenheter, inkludert Wimbledon Tennis Championships. London er vert for åtte kamper, inkludert semifinalen og finalen i Euro 2020-fotballturneringen.

I mellomtiden etterlyste den spanske regjeringen “ansvar” mandag og insisterte på at helsebegrensninger fortsatt eksisterer, selv etter at bilder i helgene viste at folk feiret en nødsituasjon uten masker eller sosial avstand.

“Avslutningen på unntakstilstanden betyr ikke slutten på restriksjoner. Den er langt fra over. Trusselen om et virus eksisterer fortsatt,” skrev justisminister Juan Carlos i en daglig kommentar til Combo El Pais. “Det er derfor myndighetene vil fortsette å iverksette tiltak, og publikum må handle ansvarlig.”

Spanjolene fikk nye friheter da operasjonen utløp tidlig søndag morgen, etter portforbud i mer enn seks måneder og et reiseforbud mellom 17 regioner i Spania i unntakstilstand pålagt i slutten av oktober.

Men bilder av hundrevis av mennesker som lykkelig feiret uten masker eller sosiale avstander på gatene i Madrid, Barcelona og andre spanske byer, skapte de første sidene på mandag og utløste mye diskusjon på nettet.

I en relatert utvikling, burde et ekspertpanel opprettet av den norske regjeringen for å evaluere AstraZeneca og Johnson & Johnsons Govt-19-vaksiner redusere risikoen for sjeldne, men alvorlige bivirkninger, sa han mandag.

For å unngå lavkonjunktur av vaksinerullen, anbefalte teamet å gjøre begge jabs tilgjengelig for publikum på frivillig basis.

Gruppens styreleder Lars Worland sa i en uttalelse at “det nasjonale immuniseringsprogrammet ikke anbefaler bruk av adenovirusvektorvaksiner.” Worland la til at “dette er absolutt på grunn av de alvorlige bivirkningene” til en liten andel av de som ble injisert med disse vaksinene. Helseminister Bent Hoy har ennå ikke kommentert regjeringens holdning til bruk av vaksiner.

Mellom 134.000 injeksjoner av Astrogenogen-vaksinen administrert i Norge og midten av mars, ble det rapportert om fem tilfeller av alvorlig trombose – hvorav tre var dødelige – i relativt unge og tidligere sunne befolkninger. En annen vaksineholder døde av hjerneblødning. Norge avviklet vaksinen AstraZeneca 11. mars, mens de sjeldne, men alvorlige bivirkningene ble undersøkt nærmere.