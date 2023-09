Spanias Lamine Yamal er gal, pre-poet og snart 1 milliard segment: «Min mor er redd for meg»

Vi presenterte ham for deg for fire måneder siden da han ble den yngste spilleren som utviklet seg for Barça i en alder av 15… og siden den gang har fenomenet bare blitt større. Eksepsjonelt på EM U17 i mai i fjor (4 mål og 2 assists), trengte ikke Lamine Yamal å slite seg gjennom de spanske U18, U19 eller U21. Her er han direkte på A.

«Han har vært en nøkkelfunksjon i våre ungdomslag og er en fotballspiller med eksepsjonell evne.», rettferdiggjorde trener Luis De la Fuente seg ved å gjøre den 16 år gamle og to måneder gamle kantspilleren til den yngste som hadde på seg den rosa jakken i tide til å spille mot Georgia denne fredagen eller Kypros på tirsdag. enn hans Barcelona-lagkamerat Kavi (17 år 62 dager). «Vi ser på spillerens ferdigheter, ikke alderen. Han er klar til å konkurrere på høyeste nivå. Og han er en svært viktig ressurs for fremtiden. Tidlige inntrykk sammenlignet med Messi, administrert av Ronaldos agent: 7 ting å vite om Lamine Yamal-fenomenet Bortsett fra at fremtiden møter nåtiden for denne sanne sprekken som allerede etablerer seg som innehaver hos Barça de Xavi. «Forventningene er veldig høye. Og han spiller ikke som starter på grunn av trenerens valg, men vi ser hans evne til å gjøre en forskjell”. Den katalanske treneren kommenterte. «Jeg kan bringe friskhet og glede, og vertikalitet og uansvarlighet.»Den unge spilleren er lovende. Sitat «Jeg kan bringe friskhet og lykke.» Etter å ha scoret to assist mot Villarreal og nå kalt opp av Luis de la Fuente, ser det ut til at Lamine Yamal allerede har blitt lansert mot høyden da han varmet opp i La Masias barnehage for noen måneder siden. «Moren min ber meg alltid være forsiktig fordi hun er litt redd meg, men etter 30 sekunder er det greit, hun er stolt av meg.Tenåringen smilte foran pressen tidligere i uken. Det var det samme på La Masia, hvor hun fant motstanden for stor. Så hun ba meg fokusere på feilene hennes. READ Kvinners EM: Nederland henger på Sverige til tross for skjebnens slag En avtale på gang Den 16 år gamle kantspilleren, som har vokst rundt femten centimeter de siste to årene, kan heldigvis stole på støtte fra noen av Blaugrana-lagkameratene. «Jeg snakker med Balde hele tiden og han ber meg ha det gøy, prøve å utfordre motstanderen og dra dit uten frykt. Kavi ber meg også spille hardt og uredd. Og Pedro også. De hjelper meg mye. Foreløpig er jeg rolig fordi jeg begynner å venne meg til Barça, men jeg får se hvordan det går. Jeg vil vinne VM eller Euro Cup med Spania. I mellomtiden må spilleren født i Mataro, en kystby 30 km nord for Barcelona, ​​allerede lure på hva som skjer videre. Kontrakten hans utløper i juni 2024, men Blaugrana jobber for tiden med en forlengelse ved å legge til en frigjøringsklausul satt til €1 milliard for enten Petri eller Kavi, ifølge avisen. merke. Førstevalg med Spania for Barcas nye 16 år gamle vidunderbarn Lamine Yamal