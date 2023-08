Spanias Leonor erstattet: Letizia og Felipes datter i imponerende form

En student nesten som alle andre! Spanias Leonor har vært i søkelyset siden 17. august, etter å ha flyttet fra Spania, skjermet fra media de siste to årene og fullført videregående skole i Wales: 17-åringen gikk inn på militærakademiet i Zaragoza. For tre års studier.

De søte kjolene, merkehælene eller børstingen som hun har tatt i bruk de siste månedene er over! Datteren til kong Filip VI og dronning Letizia dukket faktisk opp på de første bildene som ble utgitt siden hun ankom i militæruniform, akkurat som landsmennene hennes. Når han ser rett ut, dukker arvingen opp med en godt tegnet bolle, matchende jakke og kakibukser, snørestøvler og en caps på hodet. Allerede fokusert på sitt oppdrag!

I alle fall, bilder som burde glede foreldrene hennes, den unge kvinnen bør ikke gå glipp av den såkalte Bourbon y Artis, som betyr å si deres to navn. De hadde fulgt henne for å installere henne torsdag 17. august, og ble flyttet til å sette henne fri. Spesielt dronning Letizia også, som lenge har omfavnet sin eldste datter og må være glad for å se den unge damen seriøs med sin nye oppgave.

En veldig seriøs kvinne

Det skal sies at i en alder av 17 visste arvingen at han en dag skulle være leder for styrkene og at han må ha seriøs militærkunnskap. Dessuten vil opplæringen hennes være fullført: frem til oktober vil den unge kvinnen leve et konsentrert år for å integrere det andre året direkte på to måneder. Han vil kunne mingle med andre studenter før han studerer ved luftforsvaret og marinebasene de neste årene.

Men før det vil hun finne foreldrene sine i løpet av kort tid: i midten av september må hun avlegge ed på å bli kadett som de andre studentene, og vil kunne gjøre det foran faren, hæren sjef. Men det er spesielt 31. oktober, da en bedre mulighet vil tillate ham å returnere til Madrid. Mens han egentlig feiret 18-årsdagen sin, skulle han sverges inn som en offisiell og viktig arving.

Andre kongelige familier kan reise for arrangementet. Faren hennes hadde reist fra Norge for å feire Ingrid Alexandras bursdag, og Christian fra Danmark skulle reise igjen neste oktober. I likhet med Leonor vil de to andre arvingene en dag bestige tronen.