Den spanske kongefamilien viser en samlet front og brede smil på sitt tradisjonelle julekort i år. Men bak kulissene er stemningen desidert mindre munter. En ny bok spruter virkelig dronning Letizia.

Leticias «Big Love»

Mer nylig uttalte Jaime del Burgo, den tidligere svogeren til suverenen, offentlig at han hadde en affære med henne. Nok til å forårsake en mediesjokkbølge i kongeriket. Nå avslører den 53 år gamle forretningsmannen mer om deres påståtte romantikk i boken Leticia og meg. Hvilke hemmeligheter skjuler dronning Letizia?, skrevet av regjeringsekspert Jaime Benafiel. «Det var hans store kjærlighet. Da hun møtte Don Felipe, var hun kjæresten til Jaime del Burgo. Leticias store kjærlighet blir senere en bestevenn, og han blir til og med invitert til bryllupet. Jaime del Burgo var min rådgiver i å skrive denne boken, og han fortalte meg mange ting, hvorav jeg bare avslører 1 %.Forfatteren bekreftet på sidenEl Cheer Digital.

Jaime del Burgo planla å gifte seg med journalisten. «Han hadde en forlovelsesring i lommen, men han ga den ikke til henne fordi Leticia informerte ham om at hun hadde møtt mannen som ville forandre livet hennes: Felipe de Bourbon., forsikrer Jaime Benafiel. Til tross for at hun giftet seg med Felipe VI i 2004, sies Letizia å fortsette å se og elske Jaime. «En dag, liggende overfor hverandre på kanten av svømmebassenget, ville Leticia og Jaime ha latt sine hjerter snakke: «Hvor jeg elsker deg», hun ville ha fortalt ham, «Meg også», og han ville blitt brent., studerer på jobb. Det kongelige slott har så langt ikke ønsket å kommentere.