Spansk idrettsutøver dukker opp igjen etter 500 dager under jorden

En verdensrekord.

En spansk ekstremsportkvinne returnerte til friluft fredag ​​morgen etter å ha tilbrakt mer enn 500 dager i en naturlig hule, fullstendig avskåret fra verden på 70 meters dyp, kalt opplevelsen.«den beste» Og «Usammenlignelig»Til tross for invasjonen av fluer.

«Ett og et halvt år uten å snakke med noen, alene med meg selv»Beatriz Flamini, 50, sa under en pressekonferanse i Motril, en liten by som ligger sør i Andalusia (sørlige del av Spania) nær kysten.

510 dager til 21. november 2021 – For et vitenskapelig eksperiment – kom hun ut av en hule 10 kilometer unna, med hjelp av en speleolog, for omtrent to timer siden. Vurder den fysiske og mentale virkningen av total isolasjon og tap av tidsmarkører.

Bare bøker

Beatrice Flamini ba flere ganger om unnskyldning for hennes problemer med å finne ord, og forklarte at hun bare hadde bøker, kunstig lys og kameraer for å registrere opplevelsen, men ingen telefon eller enhet for å vite tiden på året eller dagen.

«Det er mange slike utfordringer, men ingen med alle disse egenskapene: alene og fullstendig isolert, uten kontakt med utsiden, uten (naturlig) lys, uten referanse til tid.»David Reyes, et medlem av Andalusian Federation of Speleology, som var ansvarlig for Flaminis bevaring, kommenterte.

Den spanske turistministeren Hector Gomez berømmet atletens prestasjoner i et intervju med spansk offentlig TV (TVE). «Demonstrasjon av radikal motstand». I følge spansk presse vil dette være verdensrekorden for lengst tid tilbrakt under jorden i total isolasjon.