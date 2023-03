spar €200 av prisen på Keenwoods Chef XL Elite Food Processor og få en gratis miksebolle med Krëfel

Avslør kokkeferdighetene dine med Keenwood Chef XL Elite Food Processor

Bli en ekte kokk med din kulinariske assistent: den Keenwood Chef XL Elite foodprosessor. Med den kan du tilberede mange søte og salte hjemmelagde småretter, perfekt for å underholde og imponere venner og familie. Med Keenwood Chef XL Elite Food Processor vil bakverk, marengs, terter, fersk pasta og smakfulle sauser snart ikke ha noen hemmeligheter for deg. Med sin 6,7 liters støpte metallskål er den perfekt for å tilberede store mengder. Keenwood Chef XL Elite Food Processor kommer med 3 tilbehør: en visp, en ballongvisp og en krok. Mikseren er ideell for perfekt blanding av kakerøre, kjeks, sauser og kremer. Ballongvispen er perfekt til å piske eggehviter og lage perfekte marengser, men også til å fin emulgere moussen og suffléene dine. Når det gjelder kroken, elter den alle typer deiger perfekt: brøddeig, pizzadeig, mørdeig… I tillegg til basistilbehøret tilbyr Keenwood mye valgfritt tilbehør: kjøttkvern, iskremmaskin, sitrusjuicer, slicer eller fersk. . pastalinje Dette tilbehøret lar deg gå enda lenger i forberedelsene dine og nyte deilig juice, iskrem og andre nyhakkede hamburgere hver dag. Vann i munnen!

Få en dobbel Deal på Keenwoods Chef XL Elite Food Processor med Krëfel

Med Keenwood Chef XL Elite Food Processor vil dine kulinariske ferdigheter eksplodere til glede for venner og familie. Ytelsen og skålen med stor kapasitet gjør den til den ideelle kulinariske assistenten for å gjøre hverdagen din enklere. Normalt selges for € 549,95, Krëfel tilbyr den for € 349,95, en besparelse på € 200. Krëfel går ett skritt videre og tilbyr deg en ekstra bolle verdt €89 med ethvert kjøp av Keenwood Chef XL Elite foodprosessor. Du har frist til 31. mars på å benytte deg av dette eksepsjonelle tilbudet.