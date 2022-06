Spar €400 nå på den ultraportable Pavilion 14

Sommersalget er her, og det er på tide å finne gode tilbud for å erstatte den gamle datamaskinen din eller utstyre deg til starten av skoleåret, som denne 14-tommers ultraportable fra HP.

Salg er det perfekte tidspunktet for å utstyre deg med en ny datamaskin laptop. Produkter som allerede ga utmerket valuta for pengene, blir enda mer konkurransedyktige. Dette er tilfellet hk Pavilion 14-dv1041nf, en 14-tommers ultraportabel modell som for tiden tilbys til 599 euro i stedet for 999 euro.

en kraftig enhet

Denne modellen har en lyssterk 14-tommers IPS-skjerm (400 nits) med en visningsvinkel på 178 ° og viser en Full HD-definisjon (1 920 x 1 080). piksel). Enheten ble designet rundt en prosessor Intel Core i5 1155G7, dvs. 11meg generasjon, med fire hjerter fysisk og åtte logiske kjerner (tråder) til 2,5 GHz (4,5 GHz turbo). G7 på slutten betyr at den er optimert for grafikkytelse takket være den integrerte brikken Intel Iris Xᵉ.

HP har vært raus med minne, med 16 gigabyte levende minne DDR4 3200 MHz og 512 GB lagringsplass i form av en NVMe SSD-stasjon for mer hastighet. På lydsiden har denne HP Pavilion to høyttalere designet av spesialistene Bang & Olufsen.

3 USB-porter og Wi-Fi 6

Enheten har også full tilkobling, med en port USB Type C (støtter DisplayPort 1.4) og to USB Type A-porter (klassisk formfaktor), én port hdmi 2.0 og en hodetelefon- og mikrofonkontakt. I tillegg inneholder den trådløst 6 og Bluetooth 5.2, samt en microSD-kortleser. HP har også inkludert en fingeravtrykkleser, som forbedrer sikkerheten til kontoene dine. Den er også utstyrt med en webkamera 720p med innebygde dual-array digitale mikrofoner, slik at du er klar for videokonferanser uten å måtte koble til noe.

Denne ultraportablen drives av et 3-cellers 43Wh-batteri og HP kunngjør en autonomi åtte timer. Takket være HP Fast Charge-systemet tar det bare 45 minutter å lade batteriet til 50 %. Til tross for all denne teknologien er denne datamaskinen en ekte ultraportabel som veier kun 1,41 kilo. Enheten leveres med Windows 11, McAfee LiveSafe og en måneds gratis prøveversjon av Adobe, ExpressVPN og LastPass Premium.

Produsenten tilbyr også en andre konfigurasjon for 300 euro mer, med en terabyte lagringsplass (fortsatt i NVMe SSD) og fremfor alt en mye kraftigere Intel Core i7 1195G7-prosessor. Med den nåværende kampanjen faller den under 900 euro.

Under sommersalget tilbyr HP kampanjer på hele utvalget