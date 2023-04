spar €60 på prisen på Samsung Galaxy Watch 5 med MediaMarkt og få €50 i cashback

Samsung Galaxy Watch 5, den allsidige tilkoblede klokken

Med vårens tilbakekomst, har du gått tilbake til løping, svømming, yoga eller sykling? Vil du måle fremgangen din og overvåke helsedataene dine daglig? Unn deg selv en tilkoblet klokke. Der Samsung Galaxy Watch 5 smartklokke Det er perfekt å følge deg i hverdagen. Takket være det svært aktuelle utseendet med sitt 40 mm pansrede aluminiumsdeksel og sin utskiftbare silikonreim, kan Samsung Galaxy Watch 5 koblet klokke brukes veldig enkelt på kontoret, som i alle dine sportsaktiviteter, selv til sjøs eller i bassenget. . Den tilkoblede Samsung Galaxy Watch 5-klokken er virkelig veldig motstandsdyktig. Dens 1,2-tommers AMOLED-berøringsskjerm er beskyttet av en ripebestandig safirkrystall. Den er også vanntett og er ikke redd for støv takket være IP68-sertifiseringen. Den tilkoblede Samsung Galaxy Watch 5-klokken er estetisk, den er også veldig effektiv. Det regnes også for å være en av de kraftigste tilkoblede klokkene som kjører på Android-operativsystemet. Takket være Bluetooth kobles den til alle smarttelefoner. Praktisk, det lar deg motta meldinger og varsler uten å måtte ta telefonen opp av lommen. Veldig komplett, den tilkoblede Samsung Galaxy Watch 5-klokken er utstyrt med en GPS og et integrert kompass. Han er også helsetrener. Den lar deg spore din daglige aktivitet, inkludert antall skritt og antall forbrente kalorier. Den tilkoblede Samsung Galaxy Watch 5-klokken kan også vurdere stressnivået og hjertefrekvensen. Den sporer også vekten og søvnen din. Det er enkelt, den tilkoblede Samsung Galaxy Watch 5-klokken er din personlige trener som hjelper deg å ta vare på helsen din.

Samsung Galaxy Watch 5-smartklokkeprisen stuper med MediaMarkt

Er du forført av ytelsen til den tilkoblede klokken Samsung Galaxy Watch 5? Dra nytte av MediaMarkts Fresh Forward Days for å tilby det til deg til den beste prisen. Den høyteknologiske spesialisten tilbyr Samsung Galaxy Watch 5 tilkoblet klokke til €239 i stedet for €299, dvs. €60 rabatt. I tillegg, til og med 14. mai, for ethvert kjøp av den tilkoblede Samsung Galaxy Watch 5-klokken, Samsung gir deg €50. Ikke vent lenger med å dra nytte av det!