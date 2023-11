Spar €65: Hvorfor Amazon Prime er tre til fire ganger billigere i Belgia enn i våre naboer

Amazon lanserte sin belgiske plattform først i oktober 2022. Bare ett år senere var Amazon allerede til stede i flere andre land, spesielt i Frankrike og Nederland, plattformer som belgiske kunder da brukte. Under lanseringen i Belgia inviterte Amazon sine nøkkelkunder registrert i utenlandske versjoner av markedsplassen til å migrere gratis til Amazon.com.be. Mens mange belgiere gjorde denne endringen, holdt mange også kontoene sine på utenlandske versjoner. Men med den nye prisøkningen annonsert av Amazon for sine flaggskip-abonnementsplaner, er det en god sjanse for at belgiske kunder endelig bestemmer seg for å bytte til versjonen. Han er. Faktisk overlevde Belgia prisøkningen annonsert av den amerikanske giganten, og holdt prisene på 2,99 euro per måned og 25 euro per år.

På den annen side øker prisen på Amazon Prime-abonnementet fra €2,99 til €4,99 per måned i Nederland, mens det årlige abonnementet tilbys til €49,99. I fjor økte Amazon prisene i flere andre europeiske land, inkludert Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Via Quiévrain koster et månedlig abonnement €6,99 mens en årlig plan koster €69,90. I Tyskland er det dyrere, til €8,99 per måned eller €89,90 per år. Amazon har foreløpig ikke tenkt å øke prisene i Belgia, men det er all grunn til å tro at dette vil skje på kort eller mellomlang sikt. Faktisk, hvis vi sammenligner med Nederland, der Amazon dukket opp i 2020, måtte vi vente 3 år før prisene steg. Belgia bør derfor ikke slippe unna det innen et år eller to. I mellomtiden er et Prime-abonnement her €65 billigere enn i Tyskland. Noe gøy for den kommende Black Friday…