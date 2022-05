Spar opptil $200 på utvalgte bærbare datamaskiner i Samsung Galaxy Book2-serien

Du er presset på tid. Den støvete gamle bærbare datamaskinen din er så treg at du føler at du kan kjøpe en ny bærbar datamaskin raskere enn du kan laste inn en ny Chrome-fane. Du bruker lange timer på å se på Task Manager, stille spørsmål ved livsvalgene dine, lurer på hvor det hele gikk galt.

Men det er et lys i enden av tunnelen, og det kommer fra AMOLED-skjermen til en Samsung Galaxy Book 2(Åpnes i nytt vindu). Book2-serien med bærbare datamaskiner prioriterer høy ytelse og en lett design, og gir deg mye kraft uten å kreve mye armstyrke for å bære den rundt.

Galaxy Book2 Pro Core i5 med 512 GB SSD

(Foto: Molly Flores)

Galaxy Book2 Pro veier bare 2,45 pund og måler 0,46 tommer tynn, noe som gjør den til Samsungs tynneste bærbare til dags dato. Det betyr imidlertid ikke at det går på akkord med skjermkvaliteten, siden Samsungs 15,6-tommers 1080p AMOLED-skjerm presenterer alle medier i skarpe, klare detaljer. Det beste av alt er at skjermen er kompatibel med Samsungs valgfrie S Pen, noe som gjør den til et ideelt valg for tegneserieskapere og artister.

Bak kulissene driver 12. generasjons Intel Evo i5 Samsungs slanke system, komplett med integrert Intel Iris Xe-grafikk. Kombinert betyr det sømløs multitasking på tvers av mange faner og apper. Hvis du trenger å kjøre et bredt spekter av kreativ og/eller produktivitetsfokusert programvare og ikke ønsker å bli overveldet på flukt, vil denne Galaxy Book2 Pro være mer enn tilstrekkelig.

Galaxy Book2 Pro Core i7 med 1TB SSD, berøringsskjerm

(Foto: Molly Flores)

Som det meste kan IT-behov representeres på en klokkekurve. Book2 Pro ovenfor nærmer seg midten av kurven. Hvis du trenger mer fra en bærbar datamaskin (mer hastighet, mer lagringsplass, flere brukstilfeller, muligheten til å gjøre mer på kortere tid), har denne konfigurasjonen med en Core i7 og 1TB SSD deg dekket.

Samsungs Book2 Pro 360 bruker et 360-graders hengsel som gir mulighet for en rekke forskjellige «moduser»: laptop-modus, stand-modus og nettbrettmodus, blant andre. Enten du vil tegne med den medfølgende S Pen, skrive om et interessant emne eller se en film på den 15,6-tommers sAMOLED 1080p-skjermen, får du jobben gjort med en enkel vri på Pro 360s hengsel. Utover den fleksible formfaktoren har Pro 360 en 12. generasjons Intel Evo i7-prosessor med Intel Iris Xe-grafikk, 16 GB RAM og den 0,47-tommers tynne 1 TB SSD-en som muliggjør enkel portabilitet når du vil jobbe mens du er på farten .

Så enten du er student, leder, artist eller bare noen som trenger å oppgradere til en bærbar datamaskin som handler mer om å løpe enn å vente, Samsung Galaxy Book2-serien(Åpnes i nytt vindu) er et utmerket alternativ.