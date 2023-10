Spare til pensjon for en bekymringsfri pensjonisttilværelse? Her er hvor mye du kan spare over 20 år og skattelettelsen du vil dra nytte av nå | Din guide

Savingsguide.beForeløpig er gjennomsnittsprisen for et rom i et aldershjem 1.562 euro per måned, ifølge en studie fra Socialist Cooperation Solidaris Foundation. Mange pensjonister kan ikke betale dette beløpet med pensjonen de mottar. De som ønsker å leve en økonomisk fredelig alderdom vil trenge noen reserver. I tillegg oppfordrer regjeringen til dette på økonomisk nivå. mindre, Savingsguide.be Du sjekket potensialet for pensjonssparing i din (fremtidige) portefølje.

Derfor er den lovpålagte pensjonen for mange eldre så lav at den ikke er nok til å dekke utgiftene. De må ikke bare betale for innkvarteringen, men også for tilleggskostnadene (medisiner, medisinsk behandling osv.).

Alt dette betyr at når pensjonister blir tvunget til å bosette seg på et bosenter (frivillig eller ufrivillig på grunn av omstendigheter og utviklingen av helsetilstanden), vil de ha interesse av å ha en pære til rådighet for de tørste.

Bygge reserver? Hvert spareprodukt har sin egen avkastning, sitt eget sikkerhetsnivå og sine egne skatter: Sammenlign flere alternativer her for å finne formelen som fungerer best for deg.

Pensjonssparing: Det er definitivt ikke for sent!

En måte å bygge bro over dette gapet: skatteincentivert pensjonssparing.

La oss si at du setter av €990 over 20 år, noe som tilsvarer €82,50 per måned. På slutten av denne perioden vil du ha spart €19 800. Hvis du antar at du får en nettoavkastning på 2 % på disse betalingene, vil beløpet øke til €24 054. Hvis du kan få 3 % avkastning, vil det utgjøre €26 602. Med en kurs på 5 % vil det allerede være 32 735 euro. Dette siste beløpet vil tillate deg å legge til €300 til din lovfestede pensjon i 109 måneder (eller mer enn 9 år). READ 27. april 2021: Hva er Sitka-agendaen i kveld?

Hvis du øker spareinnsatsen til det lovlige maksimum på €1 270 per måned, vil du ha bygget opp en ekstra kapital på €30 857 med en avkastning på 2 % etter 20 år. Med en avkastning på 3 % blir det 34.125 euro. Med en rate på 5 % vil det allerede være €41 994. Dette siste beløpet tilsvarer faktisk 140 månedlige betalinger på 300 euro.

Det betyr at det ikke er for sent for folk i 40-årene å begynne å bygge ekstra kapital til pensjon.

Det er imidlertid bedre å starte tidligere. Den som kan betale 990 euro i 30 år vil motta et beløp på 47 099 euro med en avkastning på 3 %. For en årlig betaling på €1,270 (eller ca. €106 per måned), ville dette faktisk være €84,377.

2 mulige formler

De som ønsker å spare til pensjonen har to muligheter.

Det første er å velge spareforsikring. I dette tilfellet vil du motta en garantert grunnavkastning, som kan suppleres med overskuddsdeling dersom forsikringsselskapet kan reinvestere betalingen din ved å tjene penger og dersom den økonomiske situasjonen tillater det. Med andre ord: din oppsparte kapital kan aldri reduseres.

Det andre alternativet er å velge et pensjonssparefond fra en bank eller Branch 23 Investment Insurance fra et forsikringsselskap. I dette tilfellet vil betalingen din bli investert i et fond som består av obligasjoner og aksjer. Avkastningen din vil avhenge helt av hvordan disse obligasjonene og aksjene presterer. Det betyr at det kan være positivt (sterkt), men like gjerne negativt (sterkt) i tilfelle aksjemarkedene er ugunstige.

Skattereduksjon på inntil 317,5 euro

Det spiller ingen rolle hvilken formel du velger: Staten oppfordrer til pensjonssparing. Hvis du betaler det maksimale beløpet på €990, får du 30 % skattereduksjon på det betalte beløpet. Ved å betale €990, må du betale €297 mindre i skatt. Hvis du velger et beløp mellom €990 og €1 270, vil skattereduksjonen bare være 25 %. I dette tilfellet vil det å betale det maksimale beløpet på €1 270 tillate deg å dra nytte av en skattereduksjon på €317,50.





