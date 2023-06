Sparing: Alexia Bertrand stiller et ultimatum til bankene

JegUtenriksminister Alexia Bertrand (Open VLD) gir bankene frist til slutten av juni til å heve rentene på sparekontoer. Hun sa i avisa De Teijd lørdag at hun ikke utelukker ellers minimale statlige inngrep.

Nasjonalbanken anslo fredag ​​at det endelig ville være mulig å heve renten på sparekontoer – som i gjennomsnitt er 0,37 % i dag – nærmere den europeiske sentralbankens rente. I slutten av mai fremmet Vooruit på sin side et lovforslag som tar sikte på å knytte rentene på sparekontoer til kursen til Den europeiske sentralbanken.

Alexia Bertrand, i likhet med Steven Vanackere, viseguvernør i BNB, erkjenner at det ikke er lett å bruke en enkelt beregning på alle banker, hvis størrelse og kunder varierer. Men hun påpeker at sistnevnte setter mer av pengene du tar inn i ECB enn «overskuddet» fra sparebøkene dine. Bankresultatstall viser at «rentemarginene har steget kraftig de siste 12 månedene».