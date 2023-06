Sparing: Vrider politikerne armen på bankene?

Men foreløpig, med noen få unntak, venter bankene. Dette er ikke overraskende Eric Dorr, professor i økonomi ved IESEG, School of Management i Lille: «Det er ingen tvil om at bankene vil handle før eller siden. Men prosessen går veldig sakte. Delvis på grunn av det faktum at bankene for tiden har mye overskuddslikviditet som betyr at de ikke trenger å jakte på innskudd, de trenger ikke å skaffe andre kunder ut av andre banker ved å maksimere avkastningen på sparekontoene deres.. «

Og hvis prosessen fortsetter, kan regjeringen stå overfor en vegg, ifølge Eric Dorr. «Etter omstendighetene er det klart argumenter for lovinngrep for å øke minstesatsen som skal betales noe.. Lovgiver kan fremskynde prosessen. Dataene viser at det er et reelt potensial for renteøkninger på sparekontoer uten bankerDe er ustabile.»

Så nedtellingen har begynt for bankene, men også for regjeringen. Dette spørsmålet gjenstår: Hvis ingenting endres innen utgangen av juni, vil han våge å vri armen på banksektoren?