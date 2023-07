Spekkhoggere angriper en båt utenfor Norge, den første i Nordsjøen

Denne nyheten kan gi båteiere kaldsvette: Skipssynkende spekkhoggere ser ut til å ha funnet en ny lekeplass.Mens angrep så langt bare har skjedd utenfor kysten av Portugal og Spania, har en ny hendelse skjedd nær Shetlandsøyene. En britisk subarktisk skjærgård som ligger vest for Norge.

⋙ Oppdag historien til «Largo Argentina», torget i Roma der Julius Cæsar ble myrdet

Offensiven i nord er til å begynne med alarmerende

Mandag 19. juni ble den 72 år gamle pensjonerte nederlandske fysikeren og veteran-yachtsmannen Dr. Wim Rutten reiste alene fra Lervik til Bergen. Han var på makrellfiske da en spekkhogger plutselig dukket opp og krasjet i hekken på den syv tonn tunge båten.

«Jeg sa: Shit! Jeg hørte om de portugisiske ulykkene, Det sier båtmannen til Guardian. Dyret slo gjentatte ganger og skapte milde støt gjennom aluminiumsskallet. Det som skremte meg mest var at dyret pustet veldig høyt. Spekkhoggeren sto bak båten og lette etter kjølen. Så forsvant den… men kom tilbake to eller tre ganger i full fart og snurret litt rundt. Kanskje hun bare ville leke. Eller se meg i øynene. Eller fjern fiskesnøret.»

I bilder, i bilder 10 mest fascinerende hvaler

⋙ Bahamas: Kvinne «verdig en skrekkfilm» fra haiangrep

Hvorfor angriper spekkhoggere båter?

Angrepet skjedde nesten 4800 km fra Gibraltar, hvor andre hendelser fant sted. Dr Conor Ryan, vitenskapelig rådgiver for Hebridean Whale and Dolphin Trust, som studerte spekkhoggere utenfor kysten av Skottland, forklarte: «Jeg vil nøle med å si at dette ikke kan læres av sørlendinger. Det er mulig at denne «adhesjonen» overføres i forskjellige poder/samfunn. Det kan være mobile poder som kan overføre denne oppførselen i lang tid. Avstander».

Det mener imidlertid forskeren «Menneskelige aktiviteter, selv indirekte, driver denne oppførselen. Økt skipsfart, svinnende matkilder, oppvarming av hav og Støyforurensning Alle kan spille en rolle. Kanskje universet vet det. vi er ikke».

⋙ Her er de 30 minst besøkte landene i verden

Sør i Portugal og Spania startet spekkhoggerangrep på båter for et år siden. Mange teorier har blitt forklart av forskere. Som avslørt i den siste utgaven av tidsskriftet Marine Mammal Science, ble de ni spekkhoggerne i disse angrepene delt inn i to grupper: tre eller fire unge individer; og en aldersblandet gruppe ledet av en voksen kvinne ved navn White Gladys.

Hun – den eneste voksne kvinnen som er involvert i angrepene – sitter på nøkkelen til mysteriet. Ifølge forfatterne av artikkelen vil White Gladys ta hevn etter å ha kollidert med et skip. Hun ville ha utviklet en teknikk for å senke båter, som hun ville ha lært sitt yngre jeg.

Om samme tema:

⋙ Spekkhoggere sendt fra Marineland d’Antibes til Japan: En enestående alternativ løsning foreslått

⋙ Kan du virkelig frigjøre en spekkhugger i fangenskap?

⋙ Hva er den sanne historien om Keiko, spekkhoggeren fra «Redd Willy»?