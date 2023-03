Spektakulære bilder av den første 3D-printede rakettkasteren

Det amerikanske selskapet Relativity Space har med suksess lansert sin første 3D-printede orbital launcher. Det var første gang i felten at flyet ble satt på bakken etter et problem over hodet.

Om natten fra onsdag til torsdag, en liten RakettRakett Gjorde det første forsøket på å gå i bane. Testflyvningen endte i feil etter et tenningsproblem i andre trinn. Til tross for alt anser selskapet flyturen som en suksess LauncherLauncher Gikk gjennom flere mellomstadier, spesielt «Max-Q», flyøyeblikket PressPress Aerodynamikken er veldig sterk i bærerakettens struktur. Det er ingen satellitter om bord.

Semi-feilen til den første 3D-trykte raketten

Velkommen til det nye rommet i 2023, hvor det nå er mulig å lansere en 3D-trykt bærerakett. Navnet: Terran-1, utviklet og drevet av det amerikanske selskapet Relativity Space. Launcheren er 85 % laget av 3D-utskrift. Denne typen apparater brukes allerede i rom- og utskytningsindustrien. For eksempel små maskiner ElektronrakettElektronrakett Fra Rocket Lab, produsert ved 3D-printing. I dag har elektronraketten fløyet 35 ganger. Men dette er første gang en bærerakett laget utelukkende ved 3D-printing har blitt fløyet.

Terran-1 er en mini-launcher som er i stand til å plassere en nyttelast på 1250 kg i lav bane. Men for relativistisk rom er det fremfor alt en DemonstratorDemonstrator. Selskapet er engasjert i design og utvikling av en veldig stor og 100 % gjenbrukbar 3D-trykt bærerakett, hvis evne vil konkurrere direkte med SpaceXs Falcon 9.

Terran-1 er en av de ledende orbitale bærerakettene i det metandrevne orbitalløpet. I fjor mislyktes et annet kinesisk missil, Zhuque-2, på sitt første forsøk. En annen bærerakett på gang: Starship, hvis første forsøk på å fly inn i bane snart er planlagt.

Relativity Space forbereder seg på å lansere 3D-trykt rakett i 2022

Artikkel av Futura med ETX Daily Up publisert 18. oktober 2021

Det amerikanske selskapet Relativity Space har utviklet teknologien til dette3D-utskrift3D-utskrift Metall som er i stand til å produsere en gjenbrukbar rakett på 60 dager, alt med svært få deler og til svært konkurransedyktige driftskostnader.

Amerikansk oppstart relativ plassering Å jobbe med to fullt 3D-printede rakettmodeller, en flott første gang! For øyeblikket i testfasen, skal Terran 1 lanseres for første gang tidlig i 2022. Relativity Spaces ambisjon er å sette opp et raskt og autonomt 3D-produksjonssystem som en dag kan hjelpe mennesker i deres oppdrag til Mars.

Stilt overfor tøffe og allerede veletablerte konkurrenter som SpaceX (NASAs partner) eller Blue Origin, ønsker Relativity Space å skille seg ut for sin evne til å produsere moduler trykket helt i 3D. Oppstarten satser på en fullstendig forenklet produksjonskjede som er i stand til å bygge en rakett på bare 60 dager med 100 ganger færre deler enn konkurrentene.

Dens 3D-utskriftsplattform kan skrive ut metalldeler over 3 meter i diameter og opptil 7 meter i høyden. Den aktuelle 3D-printeren er her utstyrt med en imponerende arm RobotikkRobotikk Disse store stykkene kan skrives ut på bare noen få dager. 3D-utskrift har mange fordeler, for eksempel en reduksjon i antall deler, men deres høye pålitelighet. Til syvende og sist er målet å redusere kostnadene og skaffe utstyr som kan gjenbrukes flere ganger.

En to-trinns rakett for store satellitter

På papiret har Terran 1-raketten to trinn og er i stand til å sette store satellitter som veier ett tonn i bane. Den første flyvningen er planlagt til 2022. Terran R presenterer seg på sin side som en svært attraktiv bærerakett, fortsatt under utvikling, som kan lanseres allerede i 2024. I begge tilfeller skjer disse lanseringene. Cape CanaveralCape CanaveralI Florida.

Men Relativity Space ønsker ikke å stoppe der og ser (mye) lenger. Når 3D-utskriftsteknologien er ferdig utviklet, ønsker oppstarten å gjøre den tilgjengelig for fremtidige plattformer etablert på Mars. Autonom 3D-utskrift kan faktisk delta i fremtidig liv på den røde planeten og lage ulike moduler som beveger seg rundt i huset eller stedet. Relativitet Space 3D Printing har en langsiktig visjon om å tjene mennesker på jorden, verdensrommet og Mars.