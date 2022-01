Spektakulære bilder av frosne Niagara Falls

Miljø og dyr

Gir kule majestetiske bilder av Amerika som blir angrepet.

Denne scenen er ikke uvanlig, men den blender alltid øyet. Niagara Falls har vært frosset i noen dager etter en kuldesituasjon over Nord-Amerika, og de resulterende bildene (ingen glans) er forbløffende.

På Twitter har mange internettbrukere delt imponerende bilder og videoer av arrangementet, hvor vi ser de kjente fossefallene noe frosne.

Et fascinerende naturteater er det ikke uvanlig at det krever temperaturer på rundt −5 C i flere dager, noe som er relativt vanlig i denne regionen om vinteren og er veldig lysfølsomt, og tiltrekker seg et stort antall turister hver gang. .

Niagara Falls har en sesongmessig strømning (5 720 m)3/ s), er området delt inn i tre fosser: American Falls (American Falls), Horse Falls (Horse Falls) og Bride’s Veil (Bridal Veil Falls). Fossene har frosset fullstendig bare én gang i 1848 i nyere historie.