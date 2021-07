Spennende bilder viser restene av en lastestråle som er tvunget til å lande et nødvann – World News

Spennende bilder viser restene av en lastestråle tvunget til nødlanding på vannet utenfor Hawaii-kysten.

Transceiver Flight 810 ble oppdaget rundt to miles utenfor kysten av Eva, der Boeing 737-200 var så dyp at den ikke kunne sende dykkere for å hente flydata og cockpit stemmeopptakere.

Flyet landet 2. juli fra den hawaiiske øya Oahu i Stillehavet, ifølge National Transportation Safety Board.

To besetningsmedlemmer slapp fra ruinene ved å bli tvunget til å lande.

Den bakre sikringen, som inkluderer både vingene og halen med begge motorene, og den fremre sikringen er begge plassert på en dybde på 360 til 420 fot over havet, sa NTSP i en uttalelse.



(Bilde: via REUTERS)



NDSP sa at flyets komponenter var lokalisert ved et eksternt ekkolodd og et fjernstyrt kjøretøy.

NDSP sa ruinene var for dype til å opprettholde dykkere for utvinning. Etterforskningsteamet utvikler planer for å gjenopprette flyet.

Sikkerhetsstyret sa at det ble testet drivstoffprøver fra et annet fly som ble påfylt samme natt og at det ikke ble funnet uregelmessigheter.



Byrået ga ut bilder av flykomponentene som ligger på havbunnen.

To besetningsmedlemmer ombord på en Transceiver Flight 810 ble skadet da de ble tvunget til å lande i Stillehavet. Den ene ble kjørt til sykehus med helikopter og den andre ble reddet med båt.

Boeing lasteplan ble bygget i 1975.



Daniel K. i Honolulu. Motorproblemet og mannskapet planlegger å komme tilbake etter avgang fra Inoue internasjonale lufthavn klokka 1:33 lokal tid.

Flyet var på vei til Maui, Hawaii.