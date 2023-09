Spenning i Kosovo: NATO sender flere tropper etter voldelige sammenstøt

NATO har besluttet å fortsette å sende ytterligere tropper til Nord-Kosovo Voldelige konflikter Organisasjonen sa i Brussel fredag ​​at den vil sette inn politi mot serbiske paramilitære. Koalisjonen spesifiserte ikke antall tropper som skal utplasseres, men ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA skal forsterkningene komme fra Storbritannia.

Søndag gikk rundt tretti serbiske paramilitære inn i det nordlige Kosovo. Minst tre av dem og en Kosovo-politimann ble drept under sammenstøtene. Pristina anklager Beograd for å trene, bevæpne og finansiere kommandosoldater for å destabilisere landet. Serbia på sin side avviser disse påstandene. Siden krigen, som endte i 1999 med NATO-bombing, har forholdet mellom Pristina og Beograd gått fra krise til krise.

Serbia nekter å anerkjenne uavhengigheten som ble erklært i 2008 av den tidligere provinsen, hvis befolkning på 1,8 millioner består av etniske albanere, et serbisk samfunn på rundt 120 000 som hovedsakelig bor i det nordlige Kosovo. Rundt 4500 soldater fra 27 NATO-medlemsstater og partnere er for tiden i landet.