Spenningen er fortsatt høy hos Delhaize, anonym gruppe truer fremtidige kjøpere: «Du vil ikke føle deg trygg»

Denne helgen ble to Delhaize-butikker i Denderleeuw påført skader. Ordet «boikott» ble skrevet på fasadene, og vinduene ble knust. Det er ikke første gang at butikker er utsatt for ukjente handlinger, men det er også sendt en melding fra gjerningsmennene til denne hærverket. Når vi siterer HLN, kan vi i denne teksten lese setninger som «Du har sluttet deg til regjeringspartiet i en sosial klassekampellerDu vil ikke føle deg tryggDe tilslørte truslene retter seg mot Delhaize-ledelsen, men spesielt fremtidige kjøpere av supermarkedet Denderleeuw, som allerede driver den nærliggende Delhaize-proxyen.

Hvordan Delhaize (alt) vil ha sine kunder tilbake Dette er ikke nok til å lette på spenningene, noe de flamske og vallonske fagforeningene ikke godkjenner. «Vårt standpunkt er klart: vi ønsker ikke denne typen handling velkommen, selv om vi forstår at det kan skje», sier Miriam Dailami, president i Sitka. Delhaize må stille seg selv de riktige spørsmålene. Hvis noen har kommet til dette – og jeg er ikke enig i det, gjentar jeg – er det fordi Delhaize ikke spiller sosial konsultasjon. Så det kan generere denne typen bevegelser, og jeg synes det er vanskelig å fordømme det. Når man behandler folk med forakt, er det reaksjoner på atmosfæren Delhaize har skapt. Jeg vil til og med si at det heldigvis ikke finnes en slik bevegelse lenger!« Fra Delhayes side protesterer vi mot slik oppførsel. «Vi ble alle sjokkert», lanserte Roel DeCulver, den offisielle talsmannen for skiltet på Lion. Jeg kan bare komme på ett ord for å beskrive denne handlingen: kriminell. Butikkpersonalet var sjokkert, det samme var kjøperne. Men de har ikke tenkt å gi opp. De har en plan for å gjøre denne butikken lønnsom og beholde arbeidsplasser, som alle butikker.« Rent fysisk har disse tiltakene en kostnad. «Det er veldig dyrt, selv om vi er forsikret», fortsette. Uansett polariserer han situasjonen fordi vi ønsker å snakke stille.« Som en påminnelse avholdes Næringsrådet mandag 4. september. Andre nye franchiser kan bli annonsert.