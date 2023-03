Spenningen er på topp i Delhaize: Politikk kommer inn, nytt næringsråd for smør?

Siden kunngjøringen, 7. mars, om den fremtidige passasjen av Delhaizes 128 integrerte butikker under franchisemodellen, har bekymringene vært høye blant rekkene av kjedeansatte i Lion. Umiddelbart stengte mange butikker, og så langt har nesten halvparten av de integrerte supermarkedene ikke åpnet igjen. Det første næringsrådet fant sted for to uker siden, men det tok sosialrepresentantene bare et kvarter å lukke døren. Rebelote forrige uke, mens sjefene og laugene dvelet rundt bordet i en halvtime, og engasjerte seg i ekte døvedialog. For retningen er det å gå gjennom åpenheten en nødvendighet og har ikke til hensikt å gå tilbake. For fagforeninger er denne modellen uaktuelt og gir svært få garantier til arbeidere. Derfor krever de å utrede alternativer. Dermed to helt motsatte posisjoner, og med samme intensjoner, møtes de to partiene denne tirsdag morgen.

Spenningen er fortsatt høy, og med mindre det er en usannsynlig reversering av situasjonen, vil det tredje handlingsrådet være like kort som de to første. Og hvis den sosiale dialogen fortsetter å være fastlåst, har den føderale arbeidsministeren varslet at han vil sende en sosial megler. – Jeg har bedt mekleren om å være i beredskap fra begynnelsen av denne konflikten, slik at han kan handle raskt om nødvendig, sa Pierre-Yves Derman til parlamentet forrige uke. «Han har uformelle kontakter med begge sider på daglig basis, nesten time etter time.» Franchising er den eneste løsningen? «Ting har endret seg siden 1960-tallet, ett av to supermarkeder er ikke lønnsomt» Foreløpig mener Pierre-Yves Derman det fortsatt er håp om at de to partene kommer til enighet uten å ty til mekling. Men i CD&V- og Open VLD-klassene er vi mye mindre overbevist og vil gjerne at mediet faktisk kommer inn i jiggen. READ Nytt veggmaleri kommer til 100 familiebutikker i Petersburg Men hva skjer i varehandelen? «Markedet er mettet, marginene krymper og Delhaize er ikke et isolert tilfelle.» For å huske, har franchisemodellen også blitt kritisert hos Intermarché, der passasjen av Carrefour av Mestdagh-supermarkedene til Mousquetaires-folden allerede har ført til flere streiker også. Fagforeninger mener at trenden mot detaljhandelsfranchising må ta slutt. For å kreve lik lønn for likt arbeid planlegger de en arbeidsdag 17. april, ved oppstart av sektorforhandlinger, som lover å bli tøffe.