Spenninger i Delhaize: Et «spent» forsoningsmøte mellom fagforeninger og ledelse

Møtet, som varte i to og en halv time, var det andre forsøket på mekling mellom fagforeninger og tjenestemenn i Delhi siden 7. mars. Så annonserte Delhaize sitt ønske om å franchise alle 128 butikker så langt under egen ledelse.

Møtet tillot fagforeningene å fordømme den «uutholdelige oppførselen» til Assad-kjeden med hensyn til arbeidere og streikeretten, ifølge Myriam Delami.

Så kom intervjuerne til sakens kjerne. «Finnes det et alternativ til franchising? Er de klare til å starte reno-aksjonen? Svaret er nei,» oppsummerte en Setca-representant.

Fagforeningene beklager at den eneste muligheten for forhandlinger med administrasjonssjefen gjelder metoder og prosedyrer for eskortering av arbeiderne.

Arbeidstakerrepresentantene opplever at sosial dialog er verdiløs i supermarkedsgruppens ledelses øyne.

Møtet startet klokken 14.00 om ettermiddagen og ble avsluttet cirka klokken 17.30 om kvelden.

Delhaize: «Vi står overfor en mer hensynsløs visjon om kapitalisme, som vi ikke er vant til i Belgia»

I en uttalelse rapporterte Delhaize også om feilen. Hun sa at kjeden «bekreftet under møtet at den ønsket å diskutere tiltak som tar sikte på å fjerne arbeidernes mistanker». «Men Delhaize understreket at den nåværende planen er det eneste mulige alternativet for å relansere vekst i sine 128 supermarkedsbutikker og dermed sikre en bærekraftig fremtid for Delhaize og dets ansatte.»

Men for fagforeninger vil franchisebutikker uunngåelig bety tap av arbeidsplasser. «Delhaize kvitter seg med arbeiderne og vi vet godt at etter det er det franchisegiveren som skal gjøre jobben med oppsigelsen,» bekreftet Myriam Delmy.

Neste møte mellom ledelse og tillitsvalgte er Arbeidsrådet som allerede var berammet til mandag 24. april. Delhaize sier hun ønsker å «fortsette dialogen».

«Integrert handel representerer 100 000 arbeidere i Belgia. Det vi vil savne her, vil vi lide i andre virksomheter,» bekreftet Myriam Delmy, som fortsatt håper å starte en Renault-prosedyre og reelle forhandlinger.

Streikebevegelsen påvirket selskapet siden kunngjøringen av franchiseprosjektet, noe som gjorde de ansatte sinte og førte til nedleggelse av et stort antall supermarkeder. Dette tallet har imidlertid sunket betydelig i løpet av ukene. Lørdag stengte ni av de 128 Delhaize-eide butikkene dørene.

Intervjuer ansatte i Belgias største selskap Delhaize: «Vi vil gå hele veien. Vi har ikke noe valg»