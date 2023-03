Spenninger i Frankrike: Bourne spiller «rolig ned» og sier at han ikke vil bruke 49,3 med ett unntak

Elizabeth Bourne sa i et intervju med AFP søndag at hun ønsket «fred» med fagforeningene, og sa at hun var «villig» til å møte dem på andre plattformer enn pensjon.

«Jeg står også til disposisjon for arbeidslivets parter. Vi må finne den rette veien: er dette bilaterale møter, gjensidig forening? Vi må få fred. Og vi kan fortsette arbeidet på alle disse plattformene» , faglig omskolering, forhold til arbeid, sa statsministeren.

Over 49,3 utenom budsjett taler

«Metoden jeg satte for fremtiden: ikke utenfor finanstekstene 49.3», la Elizabeth Bourne til.

«Siden valgperiodens begynnelse er 11 lovforslag foreløpig vedtatt, og det er 12 lovforslag. Bare tre tekster har en vei til 49,3» Dette er budsjetttalene for 2023, som pensjonsreformen er en del av, de viktigste mintes ministeren. Minister.

Grunnlovens artikkel 49.3 åpner for vedtak av en tekst uten folkeavstemning, men utsetter regjeringen for et mistillitsforslag. To forslag ble forkastet i pensjonstalen, ett med 9 stemmer.

Han vil ta imot grupper og fester i løpet av uken 3. april

Elizabeth Bourne vil motta parlamentariske komiteer og politiske partier, inkludert opposisjonen, samt representanter for lokalsamfunn i uken 3. april, for å «pasifisere landet» og «formell dialog med alle aktører», sa hun.

Statsministeren sa at mulige møter med fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner er planlagt til neste uke 10. april. Han vil ta imot lederne for flertallsgruppene i parlamentet denne mandagen, lederne av Senatet, Gerard Larcher, og nasjonalforsamlingen, Yael Brown-Pivett, på tirsdag, og deretter lederne av flertallspartiene på onsdag. Sluttministre og parlamentsmedlemmer for utdanning.