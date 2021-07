Spenninger i Kina: US Air Force sender dusinvis av F-22 til Stillehavet – “sterk blokade” | Verden | Nyheter

Piratene, som ankom Guam på søndag, vil delta i en militærøvelse nær Dion-øyene for Operasjon Pacific Iron 2021. Pacific Air Force på Hawaii bekreftet rundt 25 F-22 rovfugler fra Hawaii Air National Guard og Joint Base. Elmendorf-Richardson fra Alaska er suspendert.

General Ken Wilsbach, sjef for Pacific Air Force, sa at det å sende F-22-fly til CNN var den største felles distribusjonen i USA.

Bilder av F-22-flyet som ankom Anderson Airport i Guam ble delt på Security Visual Information Distribution Service (DVDer).

Andre fly fra Idaho og Japan vil bli med på F-22-fly, ifølge Pacific Air Force, som Air Force kaller aktiv bekjempelsesarbeidsoperasjon.

Den aktive bekjempelsesarbeidsoperasjonen vil distribuere jagerfly til andre flyplasser i regionen for å øke overlevelsen fra fiendens rakettangrep.

Carl Schuster, en Hawaii-basert sikkerhetsanalytiker og tidligere operasjonsdirektør for US Pacific Command’s Joint Intelligence Center, sa utplasseringen av piratkrigere sender et sterkt signal til Kina.

