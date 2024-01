Spenninger i Rødehavet: «Det er direkte konsekvenser i Belgia, og dette er bare begynnelsen»

Dermed tvinger Houthi-angrep mange redere til å ta en lengre rute for å unngå regionen, på bekostning av økte transportkostnader og lengre leveringstider. de Wall Street Journal Shell vil ikke lenger passere sine skip gjennom Rødehavet inntil videre, skrev hun tirsdag, og etterlignet oljeselskapene BP, QatarEnergy og Maersk.

Forstyrrelsene i fraktratene, som allerede har økt med 240 % siden november 2023, var imidlertid kortvarige. «Transportprisene representerer fortsatt bare en fjerdedel av toppen nådd i 2021«, beroliger Johan Jeromes, direktør for Risk Underwriting for Benelux hos Allianz Trade.Etterspørselen i USA og Europa falt med 10 % sammenlignet med 2021 og varelagrene er fortsatt relativt høye.«

På kort sikt forventer ikke Allianz TradeBetydelig innvirkning«Om naturgasspriser i Europa»Siden reservene er høye og fyringssesongen allerede nærmer seg slutten, til tross for den siste kuldenStudien indikerer også en nedgang i oljeprisen.

Svake energipriser

Men hva vil skje hvis krisen fortsetter? Bare mellom 28. desember og 6. januar falt maritime transportvolumer i Suez-kanalen med 15 % sammenlignet med 2023. Antall fartøyer gikk ned med 30 % for lasteskip og med 19 % for oljetankere.

«Hvis krisen fortsetter i flere måneder, vil verdensøkonomien lide konsekvensene«, innrømmer Johann Jeromes.»La oss ta energi, for eksempel: 12 % av oljetankere bruker Suez-kanalen, som forbinder Rødehavet med Middelhavet. For flytende gass er prosentandelen 8 %. Krisen vil føre til ytterligere økning i energiprisene i Europa. Dette er dårlige nyheter for innbyggere og bedrifter.«

Spesielt i Europa virker virkningen av økte transportkostnader mer betydelig. «I løpet av få måneder, hvis konflikten fortsetter, vil dette presse den europeiske inflasjonsraten opp med +0,7 prosentpoeng. Europeisk økonomisk vekst vil da få en nedgang på -0,9 prosentpoengVi kan lese i studien at på globalt nivå vil en dobling av fraktprisene føre til en økning i inflasjonen med +0,5 prosentpoeng, noe som vil slå ut i en nedgang i BNP-veksten på -0,4 prosentpoeng.

Og i Belgia?

«Det er også direkte konsekvenser i Belgia som begynte for tre uker siden«Johann Jeromez fortsetter.»For eksempel er det undersysselsetting hos Volvo (Som har en fabrikk i Gent, red.anm.) På grunn av mangel på bilkomponenter. Og dette er bare begynnelsen. Hvis krisen fortsetter i flere måneder, vil vi føle det mye mer.«I Tyskland har Tesla også stanset produksjonen av sin Model Y i to uker.

«De europeiske og amerikanske økonomiene er i en prekær balanse«, oppsummerer forsikringsselskapet.»I Europa prøver vi å komme oss ut av resesjonen. Denne krisen bremser utvinningen. Mange bedrifter lider allerede av lave fortjenestemarginer. Antallet konkurser vil helt sikkert bli høyere enn forventet.«

Angrepene i Rødehavet, som 12 % av verdenshandelen går gjennom, fikk USA og Storbritannia til å angripe opprørerne i Jemen fredag ​​og lørdag, som svarte mandag med å skyte en rakett mot et amerikansk lasteskip, uten at forårsaker skader. Skader eller alvorlig skade. I dag ble et gresk lasteskip utsatt for et missilangrep skutt opp av den jemenittiske gruppen mens de var på vei mot Suez-kanalen, og ble med på listen over tretti skip som har lidd samme skjebne siden slutten av november.

