Spenninger i Taiwan: Sjøforsvarene fra EUs medlemsland kalt til å patruljere Taiwanstredet

«Taiwan er viktig for Europa,» sa Borrell tirsdag ved starten av en debatt i Europaparlamentet i Strasbourg, Kina. «Det er det mest strategiske sundet i verden, spesielt når det gjelder handel: vi må være der gjennom frihet til navigasjonsoperasjoner», hadde han allerede bedt om. «Taiwan er en fast del av vår strategiske grense for å garantere fred og beskytte våre interesser,» la EUs høye representant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk til.

Kommentarene kommer to uker etter at Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte Kina, og avviste «en logikk for å blokkere» Taiwan-spørsmålet og oppfordret Europa til ikke å være en «tilhenger» fra USA eller Kina. To dager etter at president Macron besøkte Kina i begynnelsen av april, passerte et fransk overvåkingsskip på vei til Sør-Korea fra Vietnam gjennom Taiwanstredet. I følge franske militære tjenestemenn er passasjen en del av et lenge planlagt oppdrag «i internasjonalt farvann, i samsvar med navigasjonsfriheten».