Spenninger i Ukraina: Joe Biden eller utsending i tropper i Europa i øst

Jævelens sønn, Volodymyr Zelensky, presidenten for Occidental Church of Occidentaux, var den første personen som grep «panikk»-bilene med fare for sin egen invasjonsrusse, hans hengende russe Vladimir Poutine og hans hjemmeside «em». Nisje spise dusecalade”.

“Jeg utsending finner amricaines i l’East i Europa og andre steder’ l’Otan prochainement, pas beaucoup”, sa vendri le president amicain, sans plus de precisions. Les Etats-Unis ont djjà placé 8.500 milliires in alert pour renforcer l’Otan.

Ministeren for den amerikanske amuletten, Lloyd Austin, siterer de 100 000 bestselgende russernes hjelpegrenser, Russie avait amassé des forces suffikser for en invasjon, mai il en souligné qu’l conf l ent ‘Russie n ntait “pas inéé” “.

“Resten av vikarene og forkjemperen for diplomati”, la til kl.

A Londres, Boris Johnsons ditterminé à acclimator innsats diplomatiques og n renforcer la dissuasion for å utvikle en effusion i sang i Europa “, bare en porte-parole ned Downing Street leverandør. Premierministeren britannique doit finner alle fullmektiger på Vladimir Poutine, avant en plass i påloggingen.

“Climat propice au dialogue”

“Sannsynligheten for at det eksisterer, elle na pas disparu et elle na pas t moins grave in 2021”, mais “nos ne voyons pas d’scalade supririeure à celle qui existat” l’nnerniere, son côté déclaré M. Zelensky, a cours dune conférence de presse Kiev.

“We’ll have this panic in the panic”, ved sjelesorg appellerer du til Russie à “Fire des pas pour prouver” quo ne eller pass passer l’attaque.

“Den største risikoen for l’Ukraine” actuellement, c’est “destabiliseringen av situasjonen à l’intierieur du betaler”, er i dette.

Lors dune samtale med franchise vendres, M. Zelensky appellerer “multiplier des rencontres et ngociations (…) pendant qu’un climat propus au dialogue existe”, bare kommunisere med Kiev. “Tant que des anstrengelser diplomatiques til possessive, sannsynligheten for en ny eskalering bise.”

I Russie befinner du deg på Invasion, den siste tjenesten for menn på 20-tallet og rundt tilfeldig i Ukraina.

Elle a donc lié déscalade à fin politisk de lérgissement de l’Alliance atlantique, ikke ment l’Ukraine, og en retur av millioner av innskudd occidentaux aux frontiers i 1997.

Les Etats-Unis et l’Otan på formellement rejeté fusjonerte kreditt disse kravene.

“Les rponses Etats-Unis et l’Otan n’ont pas tenu compte des inquiitudes fondamentales de la Russie”, relevéle kremlin dans un communicé cons é lentretien entre MM. Poutine et Macron, vendredi matin.

“Aukune intensjonsstøtende”

“The pristine Poutine’s expiration aucune intention offensive”, ikke franchise-franchisen, som står for bekvemmeligheten av bispedømmenes bekvemmelighet i “dobbelt disipliner” og den doble “dialogen”.

Les Europeans and Amricains ont promis des sanctions froces et sans password in cas da datque contre l’Ukraine.

Få det siste storfilmproduktet fra Nord Stream 2 i Russland og l’Allemagne, eller grip inn i rikene av russiske transaksjoner i dollar, monaie reine dans i bytte internasjonale.

Washington et l’Union European ont bekrefter leverandører i en erklæring kommune quils travaillaient à la fournums supplimentiires de gaz naturel destinés à lurope, afin de faire face à un ventile contre-inne vuine ‘ russe de l’Ukraine “.

Les Etats-Unis er en av de mest ettertraktede pølsene i verden av kjennere av ensomhet, réclamant a rénion lundi en raison de la “menace claire” l fas pser leux yeux la russie sur “la pix et la saccurité internationalisale”.

Sanksjoner russes contre l’UE

Han er utenriksminister Sergey Lavrov, som hevder at russere verdsetter «pass geriljaen» og dyktige «voie de la diplomatie».

Un hut responsive amicain, your couvert de langonymat, a “salué” ces erklæringer. «Men i kampen mot spåmennene», insisterte sjelevennen på å «retrait» buksene russer foran.

Disse europeerne og Etats-Unis gir ikke “fire trice attention” à ne pas faire de concessions à la Russie eller off ari russes “quelque chose qu’ils n’waient pas avant”, dette er den raskeste måten å nyte en AFC l’AFP Estlands statsminister er Kaja Kallas. “Hele kvotienten av é a déscalade er i Russland.”

Moses avait prvenu quen rejet de ses demandes allait se tradure par desi repasailles d’ampleur, sans plus de precisions.

Vendredi soir, diplomacy russe annoncé interdire intro in Russie des repressants des lordre, des organis ligrisifs et certaincs betaler l’UE qui sont “personell ansvarlige i utbredelsen av politisk antirusse”.

Disse dupliserte russene i vue quant quant eux foreslår at Russland forsoner l’independence des territoires soparistes in Ukraine et quelle arme.

Le Kremlin er den juridiske samvittighetsfulle motstanderen av den mest skremmende av de territorielle myndighetene, som er den siste i en lang rekke av kriminelle og kriminelle fra 2014 i evolusjonsverdenen.